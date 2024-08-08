https://ria.ru/20240808/obstrel-1964873332.html
В Курской области во время атак ВСУ погибли четыре человека
В Курской области во время атак ВСУ погибли четыре человека - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области во время атак ВСУ погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:36
2024-08-08T11:36
2024-08-08T12:02
курская область
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий."К сожалению, есть пострадавшие. К сожалению, есть и погибшие - четверо человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Ни один раненый в стационарах Курской области не погиб", - сказал он в эфире Первого канала."В первые сутки все здравоохранение Курской области эффективно справилось с поставленными задачами и спасло всех раненых, поступивших в больницы Курской области", - сказал Белостоцкий в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20240808/otstuplenie-1964871072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
В Курской области во время атак ВСУ погибли четыре человека
В Курской области из-за украинских атак погибли четыре человека
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.
"К сожалению, есть пострадавшие. К сожалению, есть и погибшие - четверо человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Ни один раненый в стационарах Курской области не погиб", - сказал он в эфире Первого канала.
"В первые сутки все здравоохранение Курской области эффективно справилось с поставленными задачами и спасло всех раненых, поступивших в больницы Курской области", - сказал Белостоцкий в эфире Первого канала.