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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/obstrel-1964852709.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 08.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив с начала суток 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:38
2024-08-08T10:38
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив с начала суток 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.15 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства. По данным ведомства, с 1.30 до 8.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив по городам в ДНР в общей сложности 14 снарядов из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240227/obstrel-1929794154.html
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донецк, макеевка, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив с начала суток 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.15 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в заявлении представительства.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку
27 февраля, 15:03
По данным ведомства, с 1.30 до 8.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив по городам в ДНР в общей сложности 14 снарядов из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаГорловкаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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