https://ria.ru/20240808/obrushenie-1964862956.html
На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение
На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение - РИА Новости, 08.08.2024
На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение
Переход между зданиями обрушился на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:16
2024-08-08T11:16
2024-08-08T11:57
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964882232_0:132:1429:936_1920x0_80_0_0_5953845ed540e3b1276e01b139fbc408.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Переход между зданиями обрушился на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Адмиралтейского района... организовала проверку по факту обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории "Красного треугольника"... В ходе проверки прокуратура установит собственника перехода, а также оценит исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию", – говорится в сообщении. "Красный треугольник" — предприятие и памятник промышленной архитектуры, занимающий обширную территорию между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом, улицей Розенштейна и улицей Ивана Черных. По данным из открытых источников, этот ансамбль, который сформировался в период 1860-1917 годов, включает более 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, часть из которых - объекты культурного наследия регионального значения. Часть объектов на территории "Красного треугольника" принадлежат городу, другие находятся в частной собственности. С момента банкротства завода неиспользуемые здания приходят в упадок, разрушаются мародёрами, а также страдают от пожаров.
https://ria.ru/20220612/pozhar-1794952189.html
https://ria.ru/20231016/obrushenie-1903181052.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964882232_0:0:1424:1068_1920x0_80_0_0_e11764a9f36f49bc88616ecf3a7aa577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение
В Петербурге на территории бывшего завода "Красный треугольник" рухнул переход
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Переход между зданиями обрушился на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура.
"Прокуратура Адмиралтейского района... организовала проверку по факту обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории "Красного треугольника"... В ходе проверки прокуратура установит собственника перехода, а также оценит исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию", – говорится в сообщении.
"Красный треугольник" — предприятие и памятник промышленной архитектуры, занимающий обширную территорию между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом, улицей Розенштейна и улицей Ивана Черных. По данным из открытых источников, этот ансамбль, который сформировался в период 1860-1917 годов, включает более 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, часть из которых - объекты культурного наследия регионального значения.
Часть объектов на территории "Красного треугольника" принадлежат городу, другие находятся в частной собственности. С момента банкротства завода неиспользуемые здания приходят в упадок, разрушаются мародёрами, а также страдают от пожаров.