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На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение - РИА Новости, 08.08.2024
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11:16 08.08.2024 (обновлено: 11:57 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/obrushenie-1964862956.html
На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение
На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение - РИА Новости, 08.08.2024
На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение
Переход между зданиями обрушился на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:16
2024-08-08T11:57
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Переход между зданиями обрушился на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Адмиралтейского района... организовала проверку по факту обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории "Красного треугольника"... В ходе проверки прокуратура установит собственника перехода, а также оценит исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию", – говорится в сообщении. "Красный треугольник" — предприятие и памятник промышленной архитектуры, занимающий обширную территорию между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом, улицей Розенштейна и улицей Ивана Черных. По данным из открытых источников, этот ансамбль, который сформировался в период 1860-1917 годов, включает более 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, часть из которых - объекты культурного наследия регионального значения. Часть объектов на территории "Красного треугольника" принадлежат городу, другие находятся в частной собственности. С момента банкротства завода неиспользуемые здания приходят в упадок, разрушаются мародёрами, а также страдают от пожаров.
https://ria.ru/20220612/pozhar-1794952189.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение

В Петербурге на территории бывшего завода "Красный треугольник" рухнул переход

© Прокуратура г. Санкт-Петербурга/TelegramМесто обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории "Красного треугольника" в Санкт-Петербурге. 8 августа 2024
Место обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории Красного треугольника в Санкт-Петербурге. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Прокуратура г. Санкт-Петербурга/Telegram
Место обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории "Красного треугольника" в Санкт-Петербурге. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Переход между зданиями обрушился на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура.
"Прокуратура Адмиралтейского района... организовала проверку по факту обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории "Красного треугольника"... В ходе проверки прокуратура установит собственника перехода, а также оценит исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию", – говорится в сообщении.
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"Красный треугольник" — предприятие и памятник промышленной архитектуры, занимающий обширную территорию между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом, улицей Розенштейна и улицей Ивана Черных. По данным из открытых источников, этот ансамбль, который сформировался в период 1860-1917 годов, включает более 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, часть из которых - объекты культурного наследия регионального значения.
Часть объектов на территории "Красного треугольника" принадлежат городу, другие находятся в частной собственности. С момента банкротства завода неиспользуемые здания приходят в упадок, разрушаются мародёрами, а также страдают от пожаров.
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