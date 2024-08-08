https://ria.ru/20240808/obrushenie-1964862956.html

На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение

На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение - РИА Новости, 08.08.2024

На территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло обрушение

Переход между зданиями обрушился на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:16

2024-08-08T11:16

2024-08-08T11:57

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Переход между зданиями обрушился на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Адмиралтейского района... организовала проверку по факту обрушения перехода между зданиями, расположенными на территории "Красного треугольника"... В ходе проверки прокуратура установит собственника перехода, а также оценит исполнение градостроительного законодательства, в том числе законность ввода объекта в эксплуатацию", – говорится в сообщении. "Красный треугольник" — предприятие и памятник промышленной архитектуры, занимающий обширную территорию между Обводным каналом, Старо-Петергофским проспектом, улицей Розенштейна и улицей Ивана Черных. По данным из открытых источников, этот ансамбль, который сформировался в период 1860-1917 годов, включает более 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, часть из которых - объекты культурного наследия регионального значения. Часть объектов на территории "Красного треугольника" принадлежат городу, другие находятся в частной собственности. С момента банкротства завода неиспользуемые здания приходят в упадок, разрушаются мародёрами, а также страдают от пожаров.

https://ria.ru/20220612/pozhar-1794952189.html

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург