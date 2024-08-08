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Жителям Курской области сообщили номер для подачи заявлений на выплату - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:34 08.08.2024 (обновлено: 23:44 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/nomer-1965070220.html
Жителям Курской области сообщили номер для подачи заявлений на выплату
Жителям Курской области сообщили номер для подачи заявлений на выплату - РИА Новости, 08.08.2024
Жителям Курской области сообщили номер для подачи заявлений на выплату
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил номер "горячей линии", по которой жители региона могут подать заявку на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:34
2024-08-08T23:44
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил номер "горячей линии", по которой жители региона могут подать заявку на единовременную выплату, а также получить консультацию. Ранее президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, средства на это выделят из федерального бюджета. "Подать заявку и получить консультацию можно круглосуточно по телефону "горячей линии" 741-480. Также по этому номеру можно получить консультации по выплате пенсий, зарплат и получению справок", - написал он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html
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курская область, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жителям Курской области сообщили номер для подачи заявлений на выплату

Назвал номер, по которому жители Курской области могут подать заявку на выплату

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил номер "горячей линии", по которой жители региона могут подать заявку на единовременную выплату, а также получить консультацию.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, средства на это выделят из федерального бюджета.
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«
"Подать заявку и получить консультацию можно круглосуточно по телефону "горячей линии" 741-480. Также по этому номеру можно получить консультации по выплате пенсий, зарплат и получению справок", - написал он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Валерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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