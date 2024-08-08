Жителям Курской области сообщили номер для подачи заявлений на выплату
Назвал номер, по которому жители Курской области могут подать заявку на выплату
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил номер "горячей линии", по которой жители региона могут подать заявку на единовременную выплату, а также получить консультацию.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал назначение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, средства на это выделят из федерального бюджета.
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"Подать заявку и получить консультацию можно круглосуточно по телефону "горячей линии" 741-480. Также по этому номеру можно получить консультации по выплате пенсий, зарплат и получению справок", - написал он.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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