Рейтинг@Mail.ru
Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:45 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/nko-1965033845.html
Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию
Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию - РИА Новости, 08.08.2024
Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию
Московские некоммерческие организации (НКО) помогают участникам специальной военной операции и их семьям, они шьют одежду для военных и проводят реабилитацию,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:45
2024-08-08T19:45
надежные люди
москва
сергей собянин
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965034332_0:90:1200:765_1920x0_80_0_0_9bb49530acc0eca1ac417766d6a8f307.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московские некоммерческие организации (НКО) помогают участникам специальной военной операции и их семьям, они шьют одежду для военных и проводят реабилитацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, участникам СВО и их семьям помогают более 60 московских НКО. "Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов. Другие некоммерческие организации проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия. Благодаря им военнослужащие и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни", - рассказал Собянин, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства города. Уточняется, что в Москве действует благотворительный проект для женщин. Благодаря ему жены участников СВО и многодетные мамы получают консультации специалистов по воспитанию и психологов.
https://ria.ru/20240805/tovary-1964068580.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965034332_73:0:1140:800_1920x0_80_0_0_0e7383b2706c2e9e71ecceb8bf1982ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Москва, Сергей Собянин, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыИзготовление маскировочных сетей
Изготовление маскировочных сетей - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Изготовление маскировочных сетей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московские некоммерческие организации (НКО) помогают участникам специальной военной операции и их семьям, они шьют одежду для военных и проводят реабилитацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, участникам СВО и их семьям помогают более 60 московских НКО.
«
"Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов. Другие некоммерческие организации проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия. Благодаря им военнослужащие и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни", - рассказал Собянин, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства города.
Уточняется, что в Москве действует благотворительный проект для женщин. Благодаря ему жены участников СВО и многодетные мамы получают консультации специалистов по воспитанию и психологов.
Для жителей новых регионов москвичи собрали более трех миллионов товаров - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Для жителей новых регионов москвичи собрали более трех миллионов товаров
5 августа, 09:07
 
Надежные людиМоскваСергей СобянинСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала