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Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию
Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию - РИА Новости, 08.08.2024
Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию
Московские некоммерческие организации (НКО) помогают участникам специальной военной операции и их семьям, они шьют одежду для военных и проводят реабилитацию,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:45
2024-08-08T19:45
2024-08-08T19:45
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московские некоммерческие организации (НКО) помогают участникам специальной военной операции и их семьям, они шьют одежду для военных и проводят реабилитацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, участникам СВО и их семьям помогают более 60 московских НКО. "Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов. Другие некоммерческие организации проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия. Благодаря им военнослужащие и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни", - рассказал Собянин, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства города. Уточняется, что в Москве действует благотворительный проект для женщин. Благодаря ему жены участников СВО и многодетные мамы получают консультации специалистов по воспитанию и психологов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Москва, Сергей Собянин, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность