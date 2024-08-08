https://ria.ru/20240808/nko-1965033845.html

Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию

Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию - РИА Новости, 08.08.2024

Мэр Собянин: московские НКО шьют одежду для военных и проводят реабилитацию

Московские некоммерческие организации (НКО) помогают участникам специальной военной операции и их семьям, они шьют одежду для военных и проводят реабилитацию,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:45

2024-08-08T19:45

2024-08-08T19:45

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московские некоммерческие организации (НКО) помогают участникам специальной военной операции и их семьям, они шьют одежду для военных и проводят реабилитацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, участникам СВО и их семьям помогают более 60 московских НКО. "Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов. Другие некоммерческие организации проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия. Благодаря им военнослужащие и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни", - рассказал Собянин, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства города. Уточняется, что в Москве действует благотворительный проект для женщин. Благодаря ему жены участников СВО и многодетные мамы получают консультации специалистов по воспитанию и психологов.

https://ria.ru/20240805/tovary-1964068580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сергей собянин, сво, гуманитарная помощь, благотворительность