https://ria.ru/20240808/nikolaev-1964804297.html

В подполье рассказали о новой схеме хищения имущества на Украине

В подполье рассказали о новой схеме хищения имущества на Украине - РИА Новости, 08.08.2024

В подполье рассказали о новой схеме хищения имущества на Украине

Ряд нотариусов в украинском Николаеве незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести на новых собственников, сообщили РИА Новости в подполье. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T04:38

2024-08-08T04:38

2024-08-08T04:38

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ряд нотариусов в украинском Николаеве незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести на новых собственников, сообщили РИА Новости в подполье. "Николаевский нотариус и ее коллеги открыли филиалы в отелях Николаева "Никотель", "Владам" и "Урожай", где переоформляют документы на имущество с пропавших без вести на новых собственников. "Крышует" это дело Мультик (николаевский вор-авторитет), но за ним стоят киевляне", - сказал собеседник агентства. По его словам, у нотариуса из Николаева есть родственник в нотариальной палате Киева, который оказывает содействие в реализации незаконной схемы. На него, согласно местной базе данных, сейчас зарегистрировано 25 объектов недвижимости.

https://ria.ru/20230921/sbu-1897691106.html

николаев (украина)

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николаев (украина), киев, в мире