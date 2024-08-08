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В подполье рассказали о новой схеме хищения имущества на Украине
В подполье рассказали о новой схеме хищения имущества на Украине - РИА Новости, 08.08.2024
В подполье рассказали о новой схеме хищения имущества на Украине
Ряд нотариусов в украинском Николаеве незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести на новых собственников, сообщили РИА Новости в подполье. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T04:38
2024-08-08T04:38
2024-08-08T04:38
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ряд нотариусов в украинском Николаеве незаконно переоформляют недвижимость пропавших без вести на новых собственников, сообщили РИА Новости в подполье. "Николаевский нотариус и ее коллеги открыли филиалы в отелях Николаева "Никотель", "Владам" и "Урожай", где переоформляют документы на имущество с пропавших без вести на новых собственников. "Крышует" это дело Мультик (николаевский вор-авторитет), но за ним стоят киевляне", - сказал собеседник агентства. По его словам, у нотариуса из Николаева есть родственник в нотариальной палате Киева, который оказывает содействие в реализации незаконной схемы. На него, согласно местной базе данных, сейчас зарегистрировано 25 объектов недвижимости.
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николаев (украина), киев, в мире
Николаев (Украина), Киев, В мире
В подполье рассказали о новой схеме хищения имущества на Украине
Подполье: жилье пропавших без вести незаконно переоформляют в Николаеве