Нетаньяху рассказал, до каких пор будет на посту премьера Израиля
Нетаньяху заявил, что будет на посту, пока может помочь Израилю с безопасностью
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что останется на этом посту до тех пор, пока "может помочь стране добиться безопасного будущего и процветания".
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"Я останусь на посту до тех пор, пока, как я полагаю, я могу помочь Израилю добиться безопасного будущего, надежного будущего и процветания", - отметил он в интервью журналу Time.
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Премьер добавил, что осознает риски, связанные с ухудшением имиджа Израиля из-за продолжающегося конфликта, однако готов пойти на них.
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"Лучше уж у меня будут негативные отзывы в прессе, чем хороший некролог", - подчеркнул Нетаньяху.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.