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Нетаньяху рассказал, до каких пор будет на посту премьера Израиля - РИА Новости, 08.08.2024
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15:27 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html
Нетаньяху рассказал, до каких пор будет на посту премьера Израиля
Нетаньяху рассказал, до каких пор будет на посту премьера Израиля - РИА Новости, 08.08.2024
Нетаньяху рассказал, до каких пор будет на посту премьера Израиля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что останется на этом посту до тех пор, пока "может помочь стране добиться безопасного будущего и процветания". РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:27
2024-08-08T15:27
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что останется на этом посту до тех пор, пока "может помочь стране добиться безопасного будущего и процветания". "Я останусь на посту до тех пор, пока, как я полагаю, я могу помочь Израилю добиться безопасного будущего, надежного будущего и процветания", - отметил он в интервью журналу Time. Премьер добавил, что осознает риски, связанные с ухудшением имиджа Израиля из-за продолжающегося конфликта, однако готов пойти на них. "Лучше уж у меня будут негативные отзывы в прессе, чем хороший некролог", - подчеркнул Нетаньяху. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240804/bayden-1963948353.html
https://ria.ru/20240808/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху рассказал, до каких пор будет на посту премьера Израиля

Нетаньяху заявил, что будет на посту, пока может помочь Израилю с безопасностью

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что останется на этом посту до тех пор, пока "может помочь стране добиться безопасного будущего и процветания".
«
"Я останусь на посту до тех пор, пока, как я полагаю, я могу помочь Израилю добиться безопасного будущего, надежного будущего и процветания", - отметил он в интервью журналу Time.
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4 августа, 09:47
Премьер добавил, что осознает риски, связанные с ухудшением имиджа Израиля из-за продолжающегося конфликта, однако готов пойти на них.
«
"Лучше уж у меня будут негативные отзывы в прессе, чем хороший некролог", - подчеркнул Нетаньяху.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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