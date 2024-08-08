Рейтинг@Mail.ru
Ученые ускорят производство титановых эндопротезов на 3D-принтерах - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:10 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/nauka-1964881999.html
Ученые ускорят производство титановых эндопротезов на 3D-принтерах
Ученые ускорят производство титановых эндопротезов на 3D-принтерах - РИА Новости, 08.08.2024
Ученые ускорят производство титановых эндопротезов на 3D-принтерах
Ученые и инженеры Самарского университета имени Королева создадут ускоренную комплексную систему проектирования и конструирования персонифицированных титановых... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:10
2024-08-08T12:10
наука
навигатор абитуриента
наука
университетская наука
россия
самарский университет
технологии
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964877494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_567634ead77fe6d7149238f851d7580a.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ученые и инженеры Самарского университета имени Королева создадут ускоренную комплексную систему проектирования и конструирования персонифицированных титановых эндопротезов, изготавливаемых с помощью 3D-печати, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "В настоящее время в России не существует единой комплексной системы проектирования и конструирования персонифицированных имплантатов, изготавливаемых... на 3D-принтерах. Цель проекта – создать такую систему в виде цифровой интегрированной среды конструкторско-технологической подготовки производства. По нашим расчетам, она позволит сократить стандартные сроки подготовки производства в 2,5 раза, что составит порядка 15-20 дней", – сообщил руководитель проекта, инженер-конструктор инжинирингового центра Самарского университета Максим Звягинцев. Технология самарских ученых и инженеров позволит проектировать и готовить к печати имплантаты с внутренней конструкцией в виде мелких полых ячеек, которые будут иметь шестиугольную форму, как у пчелиных сот. Такой эндопротез будет высокопрочным и легким, а его себестоимость – гораздо ниже, чем у изделия со сплошной внутренней структурой. В вузе объяснили, что на имплантат с полой структурой потребуется меньше дорогого расходного материала в виде титанового порошка. В Самарском университете планируют, прежде всего, опробовать свою технологию для проектирования и конструирования тазобедренных эндопротезов, так как чаще всего замены требуют именно тазобедренные суставы. В рамках проекта предполагается провести клинические испытания опытных образцов изделий вместе с самарскими медучреждениями, в дальнейшем технология и конструкция эндопротезов будет запатентована. Проект рассчитан на год, он реализуется в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы и получил от Фонда содействия инновациям грант на сумму 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20240731/samara-1963081228.html
https://ria.ru/20231212/nauka-1915131957.html
россия
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964877494_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d49a32c701840e9981441e5c4109ac6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, наука, университетская наука, россия, самарский университет, технологии, самара
Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Университетская наука, Россия, Самарский университет, Технологии, Самара

Ученые ускорят производство титановых эндопротезов на 3D-принтерах

© iStock.com / zoranmМужчина работает с 3D-принтером
Мужчина работает с 3D-принтером - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / zoranm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ученые и инженеры Самарского университета имени Королева создадут ускоренную комплексную систему проектирования и конструирования персонифицированных титановых эндопротезов, изготавливаемых с помощью 3D-печати, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«
"В настоящее время в России не существует единой комплексной системы проектирования и конструирования персонифицированных имплантатов, изготавливаемых... на 3D-принтерах. Цель проекта – создать такую систему в виде цифровой интегрированной среды конструкторско-технологической подготовки производства. По нашим расчетам, она позволит сократить стандартные сроки подготовки производства в 2,5 раза, что составит порядка 15-20 дней", – сообщил руководитель проекта, инженер-конструктор инжинирингового центра Самарского университета Максим Звягинцев.
Студент Самарского университета имени Королева Булат Халитов, разработавший тонкую обогревательную пленку для защиты гаджетов и аккумуляторов электромобилей во время морозов - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Самаре разработали пленку для защиты гаджетов от морозов
31 июля, 09:16
Технология самарских ученых и инженеров позволит проектировать и готовить к печати имплантаты с внутренней конструкцией в виде мелких полых ячеек, которые будут иметь шестиугольную форму, как у пчелиных сот. Такой эндопротез будет высокопрочным и легким, а его себестоимость – гораздо ниже, чем у изделия со сплошной внутренней структурой. В вузе объяснили, что на имплантат с полой структурой потребуется меньше дорогого расходного материала в виде титанового порошка.
В Самарском университете планируют, прежде всего, опробовать свою технологию для проектирования и конструирования тазобедренных эндопротезов, так как чаще всего замены требуют именно тазобедренные суставы. В рамках проекта предполагается провести клинические испытания опытных образцов изделий вместе с самарскими медучреждениями, в дальнейшем технология и конструкция эндопротезов будет запатентована.
Фотографии с 3D-принтером и первые напечатанные детали - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Модель порошка для 3D-печати магнитов разработали в России
12 декабря 2023, 08:00
Проект рассчитан на год, он реализуется в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы и получил от Фонда содействия инновациям грант на сумму 1 миллион рублей.
 
НаукаНавигатор абитуриентаНаукаУниверситетская наукаРоссияСамарский университетТехнологииСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала