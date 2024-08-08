https://ria.ru/20240808/nauka-1964881999.html

Ученые ускорят производство титановых эндопротезов на 3D-принтерах

Ученые ускорят производство титановых эндопротезов на 3D-принтерах - РИА Новости, 08.08.2024

Ученые ускорят производство титановых эндопротезов на 3D-принтерах

Ученые и инженеры Самарского университета имени Королева создадут ускоренную комплексную систему проектирования и конструирования персонифицированных титановых... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:10

2024-08-08T12:10

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Ученые и инженеры Самарского университета имени Королева создадут ускоренную комплексную систему проектирования и конструирования персонифицированных титановых эндопротезов, изготавливаемых с помощью 3D-печати, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. "В настоящее время в России не существует единой комплексной системы проектирования и конструирования персонифицированных имплантатов, изготавливаемых... на 3D-принтерах. Цель проекта – создать такую систему в виде цифровой интегрированной среды конструкторско-технологической подготовки производства. По нашим расчетам, она позволит сократить стандартные сроки подготовки производства в 2,5 раза, что составит порядка 15-20 дней", – сообщил руководитель проекта, инженер-конструктор инжинирингового центра Самарского университета Максим Звягинцев. Технология самарских ученых и инженеров позволит проектировать и готовить к печати имплантаты с внутренней конструкцией в виде мелких полых ячеек, которые будут иметь шестиугольную форму, как у пчелиных сот. Такой эндопротез будет высокопрочным и легким, а его себестоимость – гораздо ниже, чем у изделия со сплошной внутренней структурой. В вузе объяснили, что на имплантат с полой структурой потребуется меньше дорогого расходного материала в виде титанового порошка. В Самарском университете планируют, прежде всего, опробовать свою технологию для проектирования и конструирования тазобедренных эндопротезов, так как чаще всего замены требуют именно тазобедренные суставы. В рамках проекта предполагается провести клинические испытания опытных образцов изделий вместе с самарскими медучреждениями, в дальнейшем технология и конструкция эндопротезов будет запатентована. Проект рассчитан на год, он реализуется в рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы и получил от Фонда содействия инновациям грант на сумму 1 миллион рублей.

https://ria.ru/20240731/samara-1963081228.html

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