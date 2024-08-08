https://ria.ru/20240808/nauka-1964663023.html

Недрагоценный водород. Ученые создали катализатор будущего

Недрагоценный водород. Ученые создали катализатор будущего - РИА Новости, 08.08.2024

Недрагоценный водород. Ученые создали катализатор будущего

Стабильный и эффективный катализатор для получения водорода создали ученые ТПУ совместно с коллегами из Китая. По их словам, новинка в семь раз превосходит по... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:00

2024-08-08T03:00

2024-08-08T03:00

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наука

университетская наука

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китай

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томск

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Стабильный и эффективный катализатор для получения водорода создали ученые ТПУ совместно с коллегами из Китая. По их словам, новинка в семь раз превосходит по стойкости и стабильности более дорогие аналоги, что может способствовать наращиванию производства водорода из воды не только для химической промышленности, но и для изготовления топлива. Результат представлен в iScience.В последнее время водород все чаще рассматривается в качестве энергоносителя, так как он имеет ряд преимуществ по сравнению с ископаемыми топливами. Атомы водорода являются самыми распространенными во Вселенной, и их получение можно отнести к возобновляемым источникам энергии. К тому же побочным продуктом горения этого газа является экологически чистый продукт – вода, объяснили специалисты Томского политехнического университета (ТПУ).Однако получение этого простого вещества в промышленности является процессом затратным и достаточно опасным, уточнили эксперты.Генерация водорода с минимальными затратами в промышленных масштабах осуществляется с использованием электролиза – расщепления молекул воды при прохождении через нее электрического тока. Однако в этом процессе требуется катализатор – вещество, которое снижает затраты на электроэнергию. Наибольшую каталитическую активность при электролизе воды показывают дорогостоящие металлы платиновой группы.В качестве альтернативы существующим драгоценным катализаторам ученые ТПУ и Цзилиньского университета (Китай) разработали простой в получении катализатор электролиза воды на основе карбида молибдена, который, по их словам, превосходит по стойкости существующие аналоги в семь раз."Мы разработали структуру, которая представляет собой оксид молибдена на поверхности карбида молибдена, интегрированного в графитовую матрицу с добавлением атомов азота. Синтез нового катализатора простой и энергоэффективный в сравнении с прямыми аналогами, а стабильность он сохраняет в течение 15 дней, тогда как аналогичные катализаторы выходят из строя за 50 часов работы", – объяснила одна из авторов публикации, научный сотрудник лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Юлия Васильева.Она добавила, что получение нового катализатора проводится безвакуумным электродуговым методом, который применяется для получения сверхтвердых материалов в производстве абразивов, полирующих материалов и износостойких покрытий. В отличие от других способов получения карбидов различных элементов, этот не требует громоздкого оборудования и изоляции реакционной среды, синтез происходит на открытом воздухе."Активность катализатора в реакции выделения водорода оценивается по величине перенапряжения. У эталонного катализатора на основе платины эта величина составляет –31 мВ, чем ближе перенапряжение к этому значению, тем лучше. У большинства существующих аналогов, которые сложно и дорого производить, эта характеристика находится в среднем диапазоне –200-250 мВ. Перенапряжение нашего катализатора на уровне –148 мВ, при этом он выгодно отличается в плане простоты синтеза", – подчеркнула Васильева.В будущем специалисты планируют улучшить характеристики нового катализатора и продолжить поиск более эффективных составов.Томский политехнический университет – участник программы "Приоритет-2030" российского национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20240722/nauka-1960713110.html

https://ria.ru/20240416/nauka-1940129272.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, китай, томский политехнический университет, томск, россия, химия