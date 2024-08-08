"Почему НАТО ненавидят". На Западе высказались об ударе ВСУ по монастырю
Боуз: поддержка НАТО Украины привела к обострению конфликта в Курской области
© Фото : соцсетиГлавный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Активная поддержка киевского режима со стороны НАТО спровоцировала нападение ВСУ на Курскую область, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Так он прокомментировал новость о том, что в результате обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области пострадал Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.
"Вот почему НАТО ненавидят в России. Западная элита наводнила содействующую неонацистам Украину оружием и деньгами, чтобы они уничтожили свою собственную страну и попытались разрушить Россию. Убийства мирных жителей, поджоги монастырей. Русские уже все это видели и с этим справлялись", — написал он.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, находящийся в Суджанском районе в местечке Горналь в непосредственной близости от украинской границы, были значительно повреждены здания обители, в том числе два храма.
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.
Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.
СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.