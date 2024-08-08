https://ria.ru/20240808/nato-1964957160.html

"Почему НАТО ненавидят". На Западе высказались об ударе ВСУ по монастырю

"Почему НАТО ненавидят". На Западе высказались об ударе ВСУ по монастырю - РИА Новости, 08.08.2024

"Почему НАТО ненавидят". На Западе высказались об ударе ВСУ по монастырю

Активная поддержка киевского режима со стороны НАТО спровоцировала нападение ВСУ на Курскую область, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:57

2024-08-08T15:57

2024-08-08T18:43

курская область

россия

суджанский район

чей боуз

валерий герасимов

вооруженные силы украины

нато

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Активная поддержка киевского режима со стороны НАТО спровоцировала нападение ВСУ на Курскую область, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он прокомментировал новость о том, что в результате обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области пострадал Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь."Вот почему НАТО ненавидят в России. Западная элита наводнила содействующую неонацистам Украину оружием и деньгами, чтобы они уничтожили свою собственную страну и попытались разрушить Россию. Убийства мирных жителей, поджоги монастырей. Русские уже все это видели и с этим справлялись", — написал он.Ранее сообщалось, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, находящийся в Суджанском районе в местечке Горналь в непосредственной близости от украинской границы, были значительно повреждены здания обители, в том числе два храма.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Читайте в Дзен: "Висит на волоске". В США раскрыли последний оставшийся шаг НАТО на Украине. Что известно о радикальных мерах"Это будет безумием". Кадры из Одессы вызвали испуг в США

https://ria.ru/20240807/kirill-1964786947.html

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курская область

россия

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курская область, россия, суджанский район, чей боуз, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, следственный комитет россии (ск рф), происшествия