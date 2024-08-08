https://ria.ru/20240808/naryshkin-1964803549.html

Нарышкин рассказал, чем займутся вернувшиеся после обмена россияне

Нарышкин рассказал, чем займутся вернувшиеся после обмена россияне - РИА Новости, 08.08.2024

Нарышкин рассказал, чем займутся вернувшиеся после обмена россияне

Вернувшиеся после обмена россияне немножко отдохнут и продолжат работу, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T04:23

2024-08-08T04:23

2024-08-08T04:27

обмен заключенными между россией и западом

сергей нарышкин

общество

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владислав клюшин

нато

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вернувшиеся после обмена россияне немножко отдохнут и продолжат работу, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу", - сказал Нарышкин, комментируя обмен заключенными между Россией и странами НАТО.В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.

https://ria.ru/20240802/peskov-1963675835.html

https://ria.ru/20240802/peskov-1963660259.html

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обмен заключенными между россией и западом, сергей нарышкин, общество, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владислав клюшин, нато, россия, германия, сша