https://ria.ru/20240808/murmansk-1965293641.html

В Мурманске пройдет мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых

В Мурманске пройдет мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых - РИА Новости, 09.08.2024

В Мурманске пройдет мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых

Мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых пройдет в Мурманске с 15 по 17 августа, сообщают организаторы. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-08T21:32

2024-08-08T21:32

2024-08-09T20:39

мурманская область

мурманск

россия

андрей чибис

российская академия наук

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых пройдет в Мурманске с 15 по 17 августа, сообщают организаторы. "Мероприятия-спутники в рамках конгресса проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. С 15 по 17 августа 2024 года в Мурманской области состоится первое мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых", - говорится в сообщении. В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты для решения региональных задач. "Наш регион является ведущей научной базой Арктики. Этот тезис подтверждает лидерство Мурманской области в Арктической зоне Российской Федерации по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки. А также высокие позиции, которые занимает Заполярье в рейтинге по научно-технологическому развитию. Наша общая задача – сделать так, чтобы Кольский научный центр РАН стал главным научным центром российской Арктики", – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В Мурманске экспертам предстоит разработать решения по созданию высокотехнологичного судоремонтного кластера для развития Северного морского пути, переработке месторождений полезных ископаемых с получением продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности, а также обеспечению лавинной безопасности горных районов Мурманской области. Защита проектов состоится в ходе пленарного заседания. "Формат мероприятий-спутников уже отлично зарекомендовал себя за два года проведения – регионы страны получили предложения по решению "горящих" запросов в ключевых отраслях", – сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Также в 2024 году мероприятия-спутники IV конгресса молодых ученых пройдут в Дагестане и на федеральной территории "Сириус". Четвертый конгресс молодых ученых состоится 20–22 ноября на федеральной территории "Сириус".

https://ria.ru/20240729/ploschadki-1962799943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманская область, мурманск, россия, андрей чибис, российская академия наук