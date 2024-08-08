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В Мурманске пройдет мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых - РИА Новости, 09.08.2024
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21:32 08.08.2024 (обновлено: 20:39 09.08.2024)
https://ria.ru/20240808/murmansk-1965293641.html
В Мурманске пройдет мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых
В Мурманске пройдет мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых - РИА Новости, 09.08.2024
В Мурманске пройдет мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых
Мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых пройдет в Мурманске с 15 по 17 августа, сообщают организаторы. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-08T21:32
2024-08-09T20:39
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мурманск
россия
андрей чибис
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых пройдет в Мурманске с 15 по 17 августа, сообщают организаторы. "Мероприятия-спутники в рамках конгресса проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. С 15 по 17 августа 2024 года в Мурманской области состоится первое мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых", - говорится в сообщении. В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты для решения региональных задач. "Наш регион является ведущей научной базой Арктики. Этот тезис подтверждает лидерство Мурманской области в Арктической зоне Российской Федерации по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки. А также высокие позиции, которые занимает Заполярье в рейтинге по научно-технологическому развитию. Наша общая задача – сделать так, чтобы Кольский научный центр РАН стал главным научным центром российской Арктики", – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В Мурманске экспертам предстоит разработать решения по созданию высокотехнологичного судоремонтного кластера для развития Северного морского пути, переработке месторождений полезных ископаемых с получением продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности, а также обеспечению лавинной безопасности горных районов Мурманской области. Защита проектов состоится в ходе пленарного заседания. "Формат мероприятий-спутников уже отлично зарекомендовал себя за два года проведения – регионы страны получили предложения по решению "горящих" запросов в ключевых отраслях", – сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Также в 2024 году мероприятия-спутники IV конгресса молодых ученых пройдут в Дагестане и на федеральной территории "Сириус". Четвертый конгресс молодых ученых состоится 20–22 ноября на федеральной территории "Сириус".
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мурманская область, мурманск, россия, андрей чибис, российская академия наук
Мурманская область, Мурманск, Россия, Андрей Чибис, Российская академия наук
В Мурманске пройдет мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых

В Мурманске пройдет мероприятие-спутник конгресса молодых ученых с 15-17 августа

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Вид на город Мурманск. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых пройдет в Мурманске с 15 по 17 августа, сообщают организаторы.
"Мероприятия-спутники в рамках конгресса проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. С 15 по 17 августа 2024 года в Мурманской области состоится первое мероприятие-спутник IV конгресса молодых ученых", - говорится в сообщении.
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В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты для решения региональных задач.
"Наш регион является ведущей научной базой Арктики. Этот тезис подтверждает лидерство Мурманской области в Арктической зоне Российской Федерации по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки. А также высокие позиции, которые занимает Заполярье в рейтинге по научно-технологическому развитию. Наша общая задача – сделать так, чтобы Кольский научный центр РАН стал главным научным центром российской Арктики", – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В Мурманске экспертам предстоит разработать решения по созданию высокотехнологичного судоремонтного кластера для развития Северного морского пути, переработке месторождений полезных ископаемых с получением продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности, а также обеспечению лавинной безопасности горных районов Мурманской области. Защита проектов состоится в ходе пленарного заседания.
«
"Формат мероприятий-спутников уже отлично зарекомендовал себя за два года проведения – регионы страны получили предложения по решению "горящих" запросов в ключевых отраслях", – сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
Также в 2024 году мероприятия-спутники IV конгресса молодых ученых пройдут в Дагестане и на федеральной территории "Сириус".
Четвертый конгресс молодых ученых состоится 20–22 ноября на федеральной территории "Сириус".
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