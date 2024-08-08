https://ria.ru/20240808/mtshsh-1964808531.html

В Москве завели новое дело против экс-педагога МЦХШ, сообщил источник

В Москве завели новое дело против экс-педагога МЦХШ, сообщил источник - РИА Новости, 08.08.2024

В Москве завели новое дело против экс-педагога МЦХШ, сообщил источник

Новое уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней завели против бывшего педагога Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T06:16

2024-08-08T06:16

2024-08-08T06:16

происшествия

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азербайджан

москва

российская академия художеств

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новое уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней завели против бывшего педагога Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств Виктора Елизарова, обвиняемого в педофилии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Первое уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ в отношении Елизарова было возбуждено в 2021 году. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении нескольких лиц, не достигших 16-летнего возраста. "В ходе расследования были установлены новые факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девочки. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - сказал собеседник агентства. Собеседник также рассказал, что после возбуждения первого уголовного дела Елизаров скрылся от следствия за границей, однако в 2023 году был задержан в Азербайджане и доставлен в РФ. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Москве.

https://ria.ru/20230215/kazakov-1852170802.html

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азербайджан

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происшествия, россия, азербайджан, москва, российская академия художеств