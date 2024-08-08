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В Москве завели новое дело против экс-педагога МЦХШ, сообщил источник - РИА Новости, 08.08.2024
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06:16 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/mtshsh-1964808531.html
В Москве завели новое дело против экс-педагога МЦХШ, сообщил источник
В Москве завели новое дело против экс-педагога МЦХШ, сообщил источник - РИА Новости, 08.08.2024
В Москве завели новое дело против экс-педагога МЦХШ, сообщил источник
Новое уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней завели против бывшего педагога Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T06:16
2024-08-08T06:16
происшествия
россия
азербайджан
москва
российская академия художеств
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новое уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней завели против бывшего педагога Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств Виктора Елизарова, обвиняемого в педофилии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Первое уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ в отношении Елизарова было возбуждено в 2021 году. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении нескольких лиц, не достигших 16-летнего возраста. "В ходе расследования были установлены новые факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девочки. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - сказал собеседник агентства. Собеседник также рассказал, что после возбуждения первого уголовного дела Елизаров скрылся от следствия за границей, однако в 2023 году был задержан в Азербайджане и доставлен в РФ. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Москве.
https://ria.ru/20230215/kazakov-1852170802.html
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происшествия, россия, азербайджан, москва, российская академия художеств
Происшествия, Россия, Азербайджан, Москва, Российская академия художеств
В Москве завели новое дело против экс-педагога МЦХШ, сообщил источник

Новое дело завели против экс-учителя академии художеств, обвиняемого в педофилии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новое уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней завели против бывшего педагога Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств Виктора Елизарова, обвиняемого в педофилии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Первое уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ в отношении Елизарова было возбуждено в 2021 году. Он обвиняется в совершении развратных действий в отношении нескольких лиц, не достигших 16-летнего возраста.
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15 февраля 2023, 15:16
"В ходе расследования были установлены новые факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девочки. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - сказал собеседник агентства.
Собеседник также рассказал, что после возбуждения первого уголовного дела Елизаров скрылся от следствия за границей, однако в 2023 году был задержан в Азербайджане и доставлен в РФ. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Москве.
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