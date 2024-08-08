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"Не остановить". В Польше забили тревогу из-за событий в зоне СВО
"Не остановить". В Польше забили тревогу из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 08.08.2024
"Не остановить". В Польше забили тревогу из-за событий в зоне СВО
Вооруженные силы Украины не могут стабилизировать ситуацию в районе Торецка, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:43
2024-08-08T11:43
2024-08-08T11:43
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут стабилизировать ситуацию в районе Торецка, пишет польское издание Myśl Polska."Несмотря на ожесточенное сопротивление, командованию ВСУ не удается стабилизировать ситуацию и остановить русское наступление", — говорится в материале.Обозреватель опасается, что российские военные смогут скоро вытеснить украинцев с позиций рядом с Торецком и продвинуться дальше в его сторону.Торецк (в 2016 году украинские власти так переименовали Дзержинск) — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где ВСУ закрепились с 2014-го. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Взятие Торецка облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировке ВСУ в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад — в сторону Константиновки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В мире, Торецк, Горловка, Польша, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Политика
"Не остановить". В Польше забили тревогу из-за событий в зоне СВО
Myśl Polska: ВСУ не могут стабилизировать ситуацию в районе Торецка