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В Москве перекрыли канал незаконной миграции
В Москве перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 08.08.2024
В Москве перекрыли канал незаконной миграции
В Москве перекрыли канал незаконной миграции, действовавший с июня 2021 года по июнь 2024 года, сообщил столичный главк СК в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:44
2024-08-08T13:44
2024-08-08T16:10
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Москве перекрыли канал незаконной миграции, действовавший с июня 2021 года по июнь 2024 года, сообщил столичный главк СК в своем Telegram-канале. "Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы" — уточнили в ведомстве. Злоумышленники за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания. У задержанных дома провели обыски. Скоро им предъявят обвинение. Дело расследуется по статье об организации незаконной миграции. Следователи продолжают устанавливать всех фигурантов.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве перекрыли канал незаконной миграции
В Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции