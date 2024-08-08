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В Москве перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 08.08.2024
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13:44 08.08.2024 (обновлено: 16:10 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/moskva-1964918462.html
В Москве перекрыли канал незаконной миграции
В Москве перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 08.08.2024
В Москве перекрыли канал незаконной миграции
В Москве перекрыли канал незаконной миграции, действовавший с июня 2021 года по июнь 2024 года, сообщил столичный главк СК в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:44
2024-08-08T16:10
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Москве перекрыли канал незаконной миграции, действовавший с июня 2021 года по июнь 2024 года, сообщил столичный главк СК в своем Telegram-канале. "Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы" — уточнили в ведомстве. Злоумышленники за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания. У задержанных дома провели обыски. Скоро им предъявят обвинение. Дело расследуется по статье об организации незаконной миграции. Следователи продолжают устанавливать всех фигурантов.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве перекрыли канал незаконной миграции

В Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Москве перекрыли канал незаконной миграции, действовавший с июня 2021 года по июнь 2024 года, сообщил столичный главк СК в своем Telegram-канале.
«
"Задержаны пять фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы" — уточнили в ведомстве.
Злоумышленники за деньги фиктивно регистрировали иностранцев по месту их пребывания.
У задержанных дома провели обыски. Скоро им предъявят обвинение.
Дело расследуется по статье об организации незаконной миграции. Следователи продолжают устанавливать всех фигурантов.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора
6 августа, 12:42
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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