https://ria.ru/20240808/moskva-1964797097.html
Омбудсмен объяснила, почему бизнесом в Москве становиться заниматься легче
Омбудсмен объяснила, почему бизнесом в Москве становиться заниматься легче - РИА Новости, 08.08.2024
Омбудсмен объяснила, почему бизнесом в Москве становиться заниматься легче
Бизнесом в Москве становится заниматься легче, поскольку деловое сообщество столицы сумело наладить диалог с властями, заявила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T02:03
2024-08-08T02:03
2024-08-08T02:03
экономика
москва
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бизнесом в Москве становится заниматься легче, поскольку деловое сообщество столицы сумело наладить диалог с властями, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. "Бизнесом в Москве, я бы так сказала, становится заниматься легче. Причина в том, что бизнес-сообщество Москвы сумело сломать ту модель, которая существовала долгие годы, когда правила игры диктовали исключительно власти", - сказала она. "Потребовалась пандемия, локаут, чтобы власти поняли, что без развития бизнеса мы не выживем. Кто нас, в конце концов, кормит, одевает, обувает, создает рабочие места, как не бизнес!" - заметила собеседница агентства. "Именно тогда власти осознали, что деловых людей надо поддерживать, им необходимо всячески помогать", - подчеркнула Минеева. По ее словам, на сегодняшний день власти выработали уже 83 меры поддержки столичного предпринимательства и 82 налоговые льготы для бизнеса. "Тут и, в частности, предоставление льготных кредитов для предприятий и организаций реального сектора экономики, разного рода субсидии, компенсации по кредитам", - отметила бизнес-омбудсмен.
https://ria.ru/20240514/biznes-1945771493.html
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экономика, москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
Экономика, Москва, Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен)
Омбудсмен объяснила, почему бизнесом в Москве становиться заниматься легче
Омбудсмен Минеева: бизнес-сообщество Москвы сумело наладить диалог с властями
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бизнесом в Москве становится заниматься легче, поскольку деловое сообщество столицы сумело наладить диалог с властями, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
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"Бизнесом в Москве, я бы так сказала, становится заниматься легче. Причина в том, что бизнес-сообщество Москвы сумело сломать ту модель, которая существовала долгие годы, когда правила игры диктовали исключительно власти", - сказала она.
"Потребовалась пандемия, локаут, чтобы власти поняли, что без развития бизнеса мы не выживем. Кто нас, в конце концов, кормит, одевает, обувает, создает рабочие места, как не бизнес!" - заметила собеседница агентства.
"Именно тогда власти осознали, что деловых людей надо поддерживать, им необходимо всячески помогать", - подчеркнула Минеева.
По ее словам, на сегодняшний день власти выработали уже 83 меры поддержки столичного предпринимательства и 82 налоговые льготы для бизнеса. "Тут и, в частности, предоставление льготных кредитов для предприятий и организаций реального сектора экономики, разного рода субсидии, компенсации по кредитам", - отметила бизнес-омбудсмен.