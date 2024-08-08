https://ria.ru/20240808/moskva-1964795467.html

Мария Багреева: в январе-июне в столице выдали 23 тысячи семейных ипотек

Мария Багреева: в январе-июне в столице выдали 23 тысячи семейных ипотек - РИА Новости, 08.08.2024

Мария Багреева: в январе-июне в столице выдали 23 тысячи семейных ипотек

Московские банки в первом полугодии 2024 года выдали порядка 22,9 тысячи кредитов по программе семейной ипотеки, их общая сумма составляет около 214 миллиардов... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:00

2024-08-08T09:00

2024-08-08T09:00

мария багреева

москва

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МОСКВА, 8 августа - РИА Новости. Московские банки в первом полугодии 2024 года выдали порядка 22,9 тысячи кредитов по программе семейной ипотеки, их общая сумма составляет около 214 миллиардов рублей, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В первом полугодии этого года в столице выдано на 52% больше кредитов, чем за тот же период прошлого года, а их объем вырос на 60%. В июне жители столицы оформили почти 7,8 тысячи займов на сумму более 73 миллиардов рублей – этот показатель стал рекордным за все время действия программы", – приводит ее слова пресс-служба департамента.Заммэра добавила, что при этом в столице выдано 11% от общего количества ипотечных кредитов по семейной программе в России и почти 19% их объема.В пресс-службе указали, что по итогам первого полугодия на семейную ипотеку пришлось более половины всех ипотек с господдержкой в столице.Кроме того, семейная ипотека – единственная льготная программа, по условиям которой возможно рефинансирование уже взятого кредита. Как обратила внимание Багреева, в январе – июне 2024 года этой возможностью воспользовались заемщики 343 кредитов – около 1,5% от всех выдач по программе, на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей.Программа семейной ипотеки в настоящее время продлена до 2030 года. Согласно обновленным условиям, в столице ипотека по ставке 6% выдается семьям, в которых воспитывается хотя бы один ребенок до шести лет включительно или ребенок-инвалид. Первоначальный взнос должен составлять 20%, а сумма кредита по льготной ставке ограничена 12 миллионами рублей, ее можно увеличить до 30 миллионов рублей, но тогда сумма сверх лимита выплачивается по рыночной ставке

москва

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мария багреева, москва