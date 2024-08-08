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Украинский морпех получил срок за расстрел машины в Мариуполе - РИА Новости, 08.08.2024
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14:02 08.08.2024 (обновлено: 14:09 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/morpeh-1964922755.html
Украинский морпех получил срок за расстрел машины в Мариуполе
Украинский морпех получил срок за расстрел машины в Мариуполе - РИА Новости, 08.08.2024
Украинский морпех получил срок за расстрел машины в Мариуполе
Украинский морпех Леонид Шкильнюк, который расстрелял машину с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе, осужден на 21 год колонии строгого режима, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:02
2024-08-08T14:09
мариуполь
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинский морпех Леонид Шкильнюк, который расстрелял машину с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе, осужден на 21 год колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Вынесен приговор стрелку-гранатометчику 2 роты 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Вооруженных сил Украины Леониду Шкильнюку... Приговором суда Шкильнюк назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статьям покушение на убийство, совершенное организованной группой по мотивам идеологической и политической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением. Установлено, что в марте-апреле 2022 года подразделения 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ располагались на боевых позициях в зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя, в том числе Шкильнюк. Подчеркивается, что украинские силовики были обеспечить круговое блокирование города, препятствовать выходу мирного гражданского населения из города, убивать передвигавшихся вблизи их позиций мирных граждан, а также тех, кто поддерживает СВО или подозревается в помощи вооруженным силам ДНР и РФ. Отмечается, что Шкильнюк получил приказ убить мужчину, находящегося в автомобиле, двигавшегося по дороге от поселка Сартана в сторону поселка Мирный. По данным СК, Шкильнюк расстрелял автомобиль из ручного пулемета Калашникова, однако мирный житель не пострадал, так как смог покинуть зону обстрела.
https://ria.ru/20240808/peregovory-1964913297.html
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский морпех получил срок за расстрел машины в Мариуполе

Украинский морпех, расстрелявший машину в Мариуполе, получил 21 год колонии

© Следком/TelegramУкраинский морпех Леонид Шкильнюк, осужденный на 21 год колонии строгого режима за расстрел машины с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе
Украинский морпех Леонид Шкильнюк, осужденный на 21 год колонии строгого режима за расстрел машины с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Следком/Telegram
Украинский морпех Леонид Шкильнюк, осужденный на 21 год колонии строгого режима за расстрел машины с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинский морпех Леонид Шкильнюк, который расстрелял машину с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе, осужден на 21 год колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Вынесен приговор стрелку-гранатометчику 2 роты 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Вооруженных сил Украины Леониду Шкильнюку... Приговором суда Шкильнюк назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Харьков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Он признан виновным по статьям покушение на убийство, совершенное организованной группой по мотивам идеологической и политической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением.
Установлено, что в марте-апреле 2022 года подразделения 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ располагались на боевых позициях в зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя, в том числе Шкильнюк. Подчеркивается, что украинские силовики были обеспечить круговое блокирование города, препятствовать выходу мирного гражданского населения из города, убивать передвигавшихся вблизи их позиций мирных граждан, а также тех, кто поддерживает СВО или подозревается в помощи вооруженным силам ДНР и РФ.
Отмечается, что Шкильнюк получил приказ убить мужчину, находящегося в автомобиле, двигавшегося по дороге от поселка Сартана в сторону поселка Мирный. По данным СК, Шкильнюк расстрелял автомобиль из ручного пулемета Калашникова, однако мирный житель не пострадал, так как смог покинуть зону обстрела.
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МариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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