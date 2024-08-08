https://ria.ru/20240808/morpeh-1964922755.html

Украинский морпех получил срок за расстрел машины в Мариуполе

Украинский морпех получил срок за расстрел машины в Мариуполе - РИА Новости, 08.08.2024

Украинский морпех получил срок за расстрел машины в Мариуполе

Украинский морпех Леонид Шкильнюк, который расстрелял машину с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе, осужден на 21 год колонии строгого режима, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:02

2024-08-08T14:02

2024-08-08T14:09

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинский морпех Леонид Шкильнюк, который расстрелял машину с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе, осужден на 21 год колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Вынесен приговор стрелку-гранатометчику 2 роты 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Вооруженных сил Украины Леониду Шкильнюку... Приговором суда Шкильнюк назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статьям покушение на убийство, совершенное организованной группой по мотивам идеологической и политической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением. Установлено, что в марте-апреле 2022 года подразделения 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ располагались на боевых позициях в зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя, в том числе Шкильнюк. Подчеркивается, что украинские силовики были обеспечить круговое блокирование города, препятствовать выходу мирного гражданского населения из города, убивать передвигавшихся вблизи их позиций мирных граждан, а также тех, кто поддерживает СВО или подозревается в помощи вооруженным силам ДНР и РФ. Отмечается, что Шкильнюк получил приказ убить мужчину, находящегося в автомобиле, двигавшегося по дороге от поселка Сартана в сторону поселка Мирный. По данным СК, Шкильнюк расстрелял автомобиль из ручного пулемета Калашникова, однако мирный житель не пострадал, так как смог покинуть зону обстрела.

https://ria.ru/20240808/peregovory-1964913297.html

https://ria.ru/20240808/uspekhi-1964891741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мариуполь, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия