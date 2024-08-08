Украинский морпех получил срок за расстрел машины в Мариуполе
Украинский морпех, расстрелявший машину в Мариуполе, получил 21 год колонии
© Следком/TelegramУкраинский морпех Леонид Шкильнюк, осужденный на 21 год колонии строгого режима за расстрел машины с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе
Украинский морпех Леонид Шкильнюк, осужденный на 21 год колонии строгого режима за расстрел машины с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинский морпех Леонид Шкильнюк, который расстрелял машину с мирным жителем в 2022 году в Мариуполе, осужден на 21 год колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Вынесен приговор стрелку-гранатометчику 2 роты 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Вооруженных сил Украины Леониду Шкильнюку... Приговором суда Шкильнюк назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статьям покушение на убийство, совершенное организованной группой по мотивам идеологической и политической ненависти, и о жестоком обращении с гражданским населением.
Установлено, что в марте-апреле 2022 года подразделения 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ располагались на боевых позициях в зданиях гражданской инфраструктуры Мариуполя, в том числе Шкильнюк. Подчеркивается, что украинские силовики были обеспечить круговое блокирование города, препятствовать выходу мирного гражданского населения из города, убивать передвигавшихся вблизи их позиций мирных граждан, а также тех, кто поддерживает СВО или подозревается в помощи вооруженным силам ДНР и РФ.