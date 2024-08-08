https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

Сбывается худшее. По союзникам России готовят новый удар

Сбывается худшее. По союзникам России готовят новый удар - РИА Новости, 08.08.2024

Сбывается худшее. По союзникам России готовят новый удар

В Молдавии официально стартовала президентская предвыборная кампания. Кроме того, Майя Санду параллельно решила провести референдум о вступлении в ЕС. Ее... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:00

2024-08-08T08:00

2024-08-08T08:07

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В Молдавии официально стартовала президентская предвыборная кампания. Кроме того, Майя Санду параллельно решила провести референдум о вступлении в ЕС. Ее главные противники, наоборот, призывают сблизиться с Россией и присоединиться к ЕАЭС. О шансах сторон на успех — в материале РИА Новости.Роковой выборПосредством референдума Санду хочет максимально мобилизовать проевропейский электорат, который, как считают, готов переизбрать ее на второй срок. Если получится, в основном законе страны появится статья "Интеграция в Европейский союз". Но она сильно рискует. По всем опросам, сторонников вступления в ЕС ненамного больше, чем противников.За ЕС, по данным WatchDog, — 56%, социологической службы IRI, — 48, "Барометра общественного мнения", — 49,7. За ЕАЭС — примерно 35%.Что касается личного рейтинга Санду, то с этим тоже не все в порядке. По результатам июльского исследования IMAS, только 37% молдаван готовы переизбрать ее, 58 — против. В частности, 50% считают, что за время правления Санду экономическая ситуация в стране ухудшилась. Впрочем, у конкурентов показатели гораздо скромнее. Рейтинг бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 11,5%, председателя "Нашей партии" Ренато Усатого — 10,8, экс-главы Гагаузии Ирины Влах — 8,9.Пророссийский блок "Победа" опального олигарха Илана Шора выдвинул кандидатом депутата Василия Болю. Так как эксперты до последнего момента не замечали за ним президентских амбиций, его рейтинг не измеряли. Тем не менее считалось, что на выборах президента может произойти то же, что и на выборах башкана Гагаузии в 2023-м. Тогда победила никому неизвестная Евгения Гуцул, при этом люди, по сути, голосовали не за нее, а за Шора, который обещал избирателям в короткий срок исполнить все их мечты. В июле, по оценке IRI, олигарху доверяли порядка 15% молдаван.Однако Санду заранее застраховала себя от такого развития событий. ЦИК Молдавии не допустила "Победу" к участию в президентских выборах, а значит, Боля не сможет выставить свою кандидатуру. Избирательная комиссия объяснила свое решение тем, что название блока идентично названию одной из партий, которая входит в него.Напомним, учредительный съезд "Победы" состоялся в Москве в апреле текущего года. Тогда Шор назвал Россию традиционным партнером Кишинева и призвал родную страну сблизиться с ЕАЭС. В ответ генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что съезд несет угрозу государственной безопасности.Молдавская многоходовкаХотя Молдавия — парламентская республика, Санду сосредоточила в своих руках практически всю власть. Она стала президентом в 2020 году, а в 2021-м ее партия "Действие и солидарность" получила большинство мест в высшем законодательном органе страны. Однако маловероятно, что это повторится. Если на выборах главы государства у Санду есть шансы победить даже в первом туре, то в обновленном парламенте в следующем году наверняка придется формировать коалицию. Поэтому для нее очень важно как можно увереннее выступить в октябре, чтобы потом было проще найти союзников.Четыре года назад Санду набрала 58%, тогдашний президент Игорь Додон — 42. На ее правление выпали тяжелые испытания не только для республики — для всего мира: пандемия коронавируса, конфликт на Украине.Правительство Санду не справилось с вызовами. От ковида погибли 6,4 тысячи человек при населении 2,5 миллиона. Украинский кризис добил экономику. В 2022-м ВВП сократился на 5,9%, а инфляция перевалила за 30. Власти объявили чрезвычайное положение и пытаются подавить инакомыслие, оправдывая это борьбой с российской пропагандой.Санду рассчитывает на поддержку западной диаспоры. В 2020 году зарубежные соотечественники повысили ее результат почти на 15%.Путь в ЕвропуОпрошенные РИА Новости эксперты указывают на административный ресурс Санду и разобщенность оппозиции."Один из главных инструментов правящего режима — репрессии. Люди боятся расправы, Санду активно этим пользуется, а Запад на все закрывает глаза. Что касается оппозиции, то, по слухам, некоторые ее представители вошли в сговор с властями, чтобы сохранить свой статус", — отметил молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев.Он уверен: если бы все было честно, Санду бы проиграла. Она же хочет не только пойти на второй срок, но и закрепить в конституции евроинтеграцию, чтобы затем обвинить сторонников сближения с Россией в подрыве основ государства."По этому вопросу общество разделилось пополам. С такими цифрами не получится представить стремление в ЕС как консолидирующий фактор. Поэтому Санду решила провернуть аферу: она мобилизует свой электорат при помощи референдума, зная, что часть оппозиции призовет избирателей к его бойкоту. В итоге Запад увидит: 70-80% молдаван за ЕС и Санду — их лидер", — объясняет эксперт.Другой молдавский политолог, Дмитрий Кисеев, подчеркнул: Санду нужно побеждать в первом туре, потому что во втором возникнут серьезные проблемы. "Главным конкурентом будет Стояногло. Чтобы попасть во второй тур, ему надо объединить вокруг себя шесть-семь партий, и он уже работает в этом направлении. Его поддержали Партия социалистов, "Гражданский конгресс", видимо, скоро к ним присоединятся коммунисты. У Стояногло низкий антирейтинг. За него способны проголосовать даже те, кто раньше не собирался идти на избирательный участок", — говорит он.В первом туре Санду может рассчитывать на 45%, но никак не на 51, продолжает эксперт. А во втором у оппозиции появится единый кандидат, который не оставит действующему президенту никаких шансов. "Но у Санду готовятся к такому сценарию: собираются отменить второй тур под надуманным предлогом, снять с выборов самого популярного оппозиционера, а затем организовать повторное голосование с тем, кто шел третьим", — объяснил Кисеев.Как бы там ни было, специалисты уверены: Санду защищает личные интересы, а не национальные. Все слова о демократических ценностях и борьбе с Россией нужны ей только для того, чтобы сохранить власть и устранить конкурентов.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

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в мире, справки, россия, молдавия, гагаузия, ренато усатый, илан шор, майя санду, евросоюз, наша партия