https://ria.ru/20240808/mishustin-1964998486.html

Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу

Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу - РИА Новости, 08.08.2024

Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что важно обеспечить скоординированную работу органов власти всех уровней. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:24

2024-08-08T17:24

2024-08-08T17:40

россия

курская область

михаил мишустин

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

курск

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что важно обеспечить скоординированную работу органов власти всех уровней. "Уважаемые коллеги, сейчас крайне важно обеспечить скоординированную работу все федеральных, региональных, муниципальных органов власти, в том числе отслеживать, как организовано предоставление материальных выплат людям в пунктах временного размещения", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Он попросил всех вице-премьеров, министров круглосуточно оставаться на связи, организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок. "Каждый держите вопросы по курируемым направлении на личном контроле", - отметил Мишустин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/regiony-1964997710.html

https://ria.ru/20240808/mishustin-1964995594.html

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россия, курская область, михаил мишустин, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, курск