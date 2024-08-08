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Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу - РИА Новости, 08.08.2024
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17:24 08.08.2024 (обновлено: 17:40 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/mishustin-1964998486.html
Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу
Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу - РИА Новости, 08.08.2024
Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что важно обеспечить скоординированную работу органов власти всех уровней. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:24
2024-08-08T17:40
россия
курская область
михаил мишустин
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
курск
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что важно обеспечить скоординированную работу органов власти всех уровней. "Уважаемые коллеги, сейчас крайне важно обеспечить скоординированную работу все федеральных, региональных, муниципальных органов власти, в том числе отслеживать, как организовано предоставление материальных выплат людям в пунктах временного размещения", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Он попросил всех вице-премьеров, министров круглосуточно оставаться на связи, организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок. "Каждый держите вопросы по курируемым направлении на личном контроле", - отметил Мишустин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/regiony-1964997710.html
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россия, курская область, михаил мишустин, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, курск
Россия, Курская область, Михаил Мишустин, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курск
Мишустин, говоря о Курске, призвал обеспечить скоординированную работу

Мишустин о Курске: важно обеспечить скоординированную работу всех органов власти

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря о ситуации в Курской области, заявил, что важно обеспечить скоординированную работу органов власти всех уровней.
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"Уважаемые коллеги, сейчас крайне важно обеспечить скоординированную работу все федеральных, региональных, муниципальных органов власти, в том числе отслеживать, как организовано предоставление материальных выплат людям в пунктах временного размещения", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ.
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Он попросил всех вице-премьеров, министров круглосуточно оставаться на связи, организовывать взаимозаменяемость в случае необходимых командировок. "Каждый держите вопросы по курируемым направлении на личном контроле", - отметил Мишустин.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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РоссияКурская областьМихаил МишустинВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКурск
 
 
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