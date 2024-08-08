https://ria.ru/20240808/migranty-1964816633.html
Омбудсмен призвала регламентировать процесс трудовой миграции в Москве
Омбудсмен призвала регламентировать процесс трудовой миграции в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
Омбудсмен призвала регламентировать процесс трудовой миграции в Москве
Москве нужны рабочие силы из соседних стран, но процесс трудовой миграции надо регламентировать - важно, чтобы мигранты, приезжающие работать в определенном... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:50
2024-08-08T08:50
2024-08-08T09:02
москва
россия
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
экономика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москве нужны рабочие силы из соседних стран, но процесс трудовой миграции надо регламентировать - важно, чтобы мигранты, приезжающие работать в определенном месте, работали у бизнесмена, понесшего расходы на их перевозку и оформление, как минимум до компенсации затрат, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. "В целом ситуация с трудовыми кадрами в городе достаточно серьезна, хотя степень ее различна по разным отраслям. Наиболее остро вопрос этот стоит в таких областях, как строительство, транспорт, такси, ритейл, ресторанный бизнес, где нехватка рук самая серьезная", - сказала она. Президент России, напомнила Минеева, не раз говорил, что на данном этапе российская экономика не может функционировать без рабочих рук из соседних стран. "Но очень важно, чтобы мигранты, приезжая к нам, разделяли наши традиции, уважали ценности, соблюдали закон", - заметила собеседница агентства. "И очень важно регламентировать процесс трудовой миграции так, чтобы приезжающие работать в определенном месте мигранты (и бизнес, несущий затраты на их перевозку и оформление) работали у этого бизнесмена как минимум до компенсации затрат", - подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы. По ее словам, в рамках рабочей группы по миграции при уполномоченном вместе с адвокатами и бизнесом прорабатываются инициативы, которые будут направляться для дальнейшей реализации в органы исполнительной власти.
https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), экономика
Москва, Россия, Татьяна Минеева (бизнес-омбудсмен), Экономика
Омбудсмен призвала регламентировать процесс трудовой миграции в Москве
Омбудсмен Минеева: Москве нужны рабочие силы из соседних стран
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москве нужны рабочие силы из соседних стран, но процесс трудовой миграции надо регламентировать - важно, чтобы мигранты, приезжающие работать в определенном месте, работали у бизнесмена, понесшего расходы на их перевозку и оформление, как минимум до компенсации затрат, заявила РИА Новости уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.
"В целом ситуация с трудовыми кадрами в городе достаточно серьезна, хотя степень ее различна по разным отраслям. Наиболее остро вопрос этот стоит в таких областях, как строительство, транспорт, такси, ритейл, ресторанный бизнес, где нехватка рук самая серьезная", - сказала она.
Президент России
, напомнила Минеева, не раз говорил, что на данном этапе российская экономика не может функционировать без рабочих рук из соседних стран.
"Но очень важно, чтобы мигранты, приезжая к нам, разделяли наши традиции, уважали ценности, соблюдали закон", - заметила собеседница агентства.
"И очень важно регламентировать процесс трудовой миграции так, чтобы приезжающие работать в определенном месте мигранты (и бизнес, несущий затраты на их перевозку и оформление) работали у этого бизнесмена как минимум до компенсации затрат", - подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы.
По ее словам, в рамках рабочей группы по миграции при уполномоченном вместе с адвокатами и бизнесом прорабатываются инициативы, которые будут направляться для дальнейшей реализации в органы исполнительной власти.