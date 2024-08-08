https://ria.ru/20240808/mid-1965017592.html

В МИД назвали попытки расшатать ситуацию в Сербии деструктивными

В МИД назвали попытки расшатать ситуацию в Сербии деструктивными - РИА Новости, 08.08.2024

В МИД назвали попытки расшатать ситуацию в Сербии деструктивными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала деструктивными и безответственными попытки расшатать внутриполитическую ситуацию в Сербии через... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:46

2024-08-08T18:46

2024-08-08T19:05

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мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала деструктивными и безответственными попытки расшатать внутриполитическую ситуацию в Сербии через разжигание в обществе негативных эмоций и разворачивание их против руководства страны при помощи "марионеточных" СМИ и НПО, соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она отметила, что анализ текущей обстановки в Сербии свидетельствует о возобновлении попыток "определенных злонамеренных сил активизировать хорошо известный разрушительный арсенал", чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в этой стране. "Замысел состоит в том, чтобы, прикрываясь благими намерениями, через марионеточные СМИ и НПО разжечь в обществе негативные эмоции и развернуть их против руководства государства в расчете на утрату властными структурами самообладания и контроля над ситуацией. Считаем подобную тактику деструктивной и безответственной", - говорится в комментарии Захаровой.По ее словам, при попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в Сербии, делается ставка на использование далеких от политики сюжетов в качестве предлога для провоцирования общественного недовольства с прицелом на подрыв стабильности и, в конечном счете, дискредитацию законно избранной власти."Так, вполне естественную заботу граждан об окружающей среде, в частности, их взыскательное отношение к проектам добычи полезных ископаемых в интересах развития национальной экономики и повышения благосостояния народа некие псевдодемократические круги стремятся цинично, не считаясь с издержками и рисками, преобразовать в протестное движение. Аргументы, доводы и соображения целесообразности никого не беспокоят", - пояснила официальный представитель МИД РФ.Злоупотребления такого рода, особенно в нынешних условиях, несут в себе прямую угрозу Сербии, ставят под вопрос постоянные усилия ее президента и правительства по обеспечению устойчивого развития страны и благополучия ее граждан, мешают проведению независимого и принципиального курса как во внутренних делах, так и на международной арене, подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240720/evropa-1960860600.html

https://ria.ru/20240706/serbiya-1957801637.html

https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html

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в мире, россия, сербия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)