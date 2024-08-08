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В Сирии назвали отношение Запада к мигрантам с Ближнего Востока расизмом - РИА Новости, 08.08.2024
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00:06 08.08.2024 (обновлено: 00:07 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/mid-1964788229.html
В Сирии назвали отношение Запада к мигрантам с Ближнего Востока расизмом
В Сирии назвали отношение Запада к мигрантам с Ближнего Востока расизмом - РИА Новости, 08.08.2024
В Сирии назвали отношение Запада к мигрантам с Ближнего Востока расизмом
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1" заявил, что отношение западных стран к нелегальным мигрантам из... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:06
2024-08-08T00:07
в мире
сирия
ближний восток
белоруссия
фейсал микдад
евросоюз
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МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1" заявил, что отношение западных стран к нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока похоже на расизм. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. По данным белорусского погранкомитета, в 2024 году на границе республики со странами ЕС обнаружено уже 13 тел погибших мигрантов. "Мы слышали, что много людей погибли на границе европейских стран,… в том числе и в море много людей утонуло… Есть граждане (мигранты – ред.), которые просто погибли от голода, когда они пытались проходить через границу. Мы осуждаем эти действия Запада против граждан Сирии, африканских государств. Мы считаем это расизмом", - заявил сирийский министр. По его словам, есть десятки сирийцев, которые были убиты на границе, в том числе в море. "Они сами их утопили, уничтожили их лодки, на которых они плыли", - сказал Микдад. Он заявил, что отношение к сирийским и другим мигрантам со стороны западных стран противоречит международным соглашениям. "Мы наблюдаем за этими действиями. Но, к сожалению, у западных стран, которые говорят о человечности, нет мужества, чтобы признаться в этих действиях", - подчеркнул Микдад. При этом он заявил, что в Сирии высоко ценят обращение и доброжелательное отношение к сирийцам со стороны Белоруссии и России. В целом министр заявил, что "сирийский народ держится за свою родину" и хочет жить на этой земле. "Мы живем в аду, который создали США. Сирийский народ жил очень хорошо до террористической войны, которую ведет Запад против него… Но некоторые (граждане – ред.) просто убежали на запад,... они боялись, что их убьют", - пояснил он.
https://ria.ru/20240520/umrut-1947029611.html
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в мире, сирия, ближний восток, белоруссия, фейсал микдад, евросоюз
В мире, Сирия, Ближний Восток, Белоруссия, Фейсал Микдад, Евросоюз
В Сирии назвали отношение Запада к мигрантам с Ближнего Востока расизмом

Глава МИД Сирии Микдад: отношение Запада к мигрантам похоже на расизм

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкМужчины в районе Сталинград в Париже, где находится лагерь беженцев
Мужчины в районе Сталинград в Париже, где находится лагерь беженцев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Мужчины в районе Сталинград в Париже, где находится лагерь беженцев. Архивное фото
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МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1" заявил, что отношение западных стран к нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока похоже на расизм.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. По данным белорусского погранкомитета, в 2024 году на границе республики со странами ЕС обнаружено уже 13 тел погибших мигрантов.
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"Мы слышали, что много людей погибли на границе европейских стран,… в том числе и в море много людей утонуло… Есть граждане (мигранты – ред.), которые просто погибли от голода, когда они пытались проходить через границу. Мы осуждаем эти действия Запада против граждан Сирии, африканских государств. Мы считаем это расизмом", - заявил сирийский министр.
По его словам, есть десятки сирийцев, которые были убиты на границе, в том числе в море. "Они сами их утопили, уничтожили их лодки, на которых они плыли", - сказал Микдад.
Он заявил, что отношение к сирийским и другим мигрантам со стороны западных стран противоречит международным соглашениям. "Мы наблюдаем за этими действиями. Но, к сожалению, у западных стран, которые говорят о человечности, нет мужества, чтобы признаться в этих действиях", - подчеркнул Микдад. При этом он заявил, что в Сирии высоко ценят обращение и доброжелательное отношение к сирийцам со стороны Белоруссии и России.
В целом министр заявил, что "сирийский народ держится за свою родину" и хочет жить на этой земле. "Мы живем в аду, который создали США. Сирийский народ жил очень хорошо до террористической войны, которую ведет Запад против него… Но некоторые (граждане – ред.) просто убежали на запад,... они боялись, что их убьют", - пояснил он.
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