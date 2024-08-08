В Сирии назвали отношение Запада к мигрантам с Ближнего Востока расизмом
Глава МИД Сирии Микдад: отношение Запада к мигрантам похоже на расизм
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкМужчины в районе Сталинград в Париже, где находится лагерь беженцев
Мужчины в районе Сталинград в Париже, где находится лагерь беженцев. Архивное фото
МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1" заявил, что отношение западных стран к нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока похоже на расизм.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. По данным белорусского погранкомитета, в 2024 году на границе республики со странами ЕС обнаружено уже 13 тел погибших мигрантов.
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"Мы слышали, что много людей погибли на границе европейских стран,… в том числе и в море много людей утонуло… Есть граждане (мигранты – ред.), которые просто погибли от голода, когда они пытались проходить через границу. Мы осуждаем эти действия Запада против граждан Сирии, африканских государств. Мы считаем это расизмом", - заявил сирийский министр.
По его словам, есть десятки сирийцев, которые были убиты на границе, в том числе в море. "Они сами их утопили, уничтожили их лодки, на которых они плыли", - сказал Микдад.
Он заявил, что отношение к сирийским и другим мигрантам со стороны западных стран противоречит международным соглашениям. "Мы наблюдаем за этими действиями. Но, к сожалению, у западных стран, которые говорят о человечности, нет мужества, чтобы признаться в этих действиях", - подчеркнул Микдад. При этом он заявил, что в Сирии высоко ценят обращение и доброжелательное отношение к сирийцам со стороны Белоруссии и России.
В целом министр заявил, что "сирийский народ держится за свою родину" и хочет жить на этой земле. "Мы живем в аду, который создали США. Сирийский народ жил очень хорошо до террористической войны, которую ведет Запад против него… Но некоторые (граждане – ред.) просто убежали на запад,... они боялись, что их убьют", - пояснил он.
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