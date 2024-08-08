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В Нижнем Тагиле снесут частично обрушившийся дом - РИА Новости, 08.08.2024
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07:10 08.08.2024 (обновлено: 07:19 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/mer-1964810771.html
В Нижнем Тагиле снесут частично обрушившийся дом
В Нижнем Тагиле снесут частично обрушившийся дом - РИА Новости, 08.08.2024
В Нижнем Тагиле снесут частично обрушившийся дом
Частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле дом будет полностью расселен и снесен, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:10
2024-08-08T07:19
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
происшествия
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КАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле дом будет полностью расселен и снесен, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале."По результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций выдано заключение. В соответствии с ним "эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания", - написал Пинаев.Он уточнил, что все жильцы дома будут расселены.
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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия
Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Происшествия
В Нижнем Тагиле снесут частично обрушившийся дом

Мэр: частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом будет полностью снесен

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
КАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле дом будет полностью расселен и снесен, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
«
"По результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций выдано заключение. В соответствии с ним "эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания", - написал Пинаев.
Он уточнил, что все жильцы дома будут расселены.
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Нижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем ТагилеПроисшествия
 
 
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