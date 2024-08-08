https://ria.ru/20240808/mer-1964810771.html

В Нижнем Тагиле снесут частично обрушившийся дом

В Нижнем Тагиле снесут частично обрушившийся дом - РИА Новости, 08.08.2024

В Нижнем Тагиле снесут частично обрушившийся дом

Частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле дом будет полностью расселен и снесен, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:10

2024-08-08T07:10

2024-08-08T07:19

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

происшествия

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КАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Частично обрушившийся после хлопка газовоздушной смеси в Нижнем Тагиле дом будет полностью расселен и снесен, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале."По результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций выдано заключение. В соответствии с ним "эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом, рекомендуется полный демонтаж строительных конструкций всего здания", - написал Пинаев.Он уточнил, что все жильцы дома будут расселены.

https://ria.ru/20240801/dom-1963407092.html

нижний тагил

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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия