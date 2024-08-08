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Мексика не намерена исполнять ордер МУС в отношении Путина - РИА Новости, 08.08.2024
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21:06 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/meksika-1965049908.html
Мексика не намерена исполнять ордер МУС в отношении Путина
Мексика не намерена исполнять ордер МУС в отношении Путина - РИА Новости, 08.08.2024
Мексика не намерена исполнять ордер МУС в отношении Путина
Мексиканские власти не собираются исполнять ордер Международного суда, выданный в отношении российского лидера, который приглашен на инаугурацию избранного... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:06
2024-08-08T21:06
в мире
россия
мексика
украина
владимир путин
андрес мануэль лопес обрадор
нарендра моди
международный уголовный суд
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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Мексиканские власти не собираются исполнять ордер Международного суда, выданный в отношении российского лидера, который приглашен на инаугурацию избранного президента Мексики, заявил действующий лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины в Мексике о необходимости исполнить ордер Международного уголовного суда. "Мы не можем этого сделать, это к нам не относится, мы против войн, мы за мир, и в случае войны между Россией и Украиной мы предложили соглашения, чтобы было посредничество", - сказал Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции. По его словам, он "даже предложил тогда" вызвать премьер-министра Индии Нарендру Моди, папу Римского Франциска и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, чтобы все трое могли установить связь, добиться соглашения и остановить конфликт, "чтобы избежать продолжения людских страданий". Посольство Украины в Мексике накануне опубликовало в своем блоге коммюнике, где выразило надежду на то, что власти Мексики в случае визита российского президента исполнят ордер Международного суда в его отношении. Мексика подписала Римский статут в 2000 году, страна является его участником. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Министерство иностранных дел Мексики ранее подтвердило приглашение президенту России Владимиру Путину на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум, которая пройдет 1 октября. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240603/meksika-1950114135.html
https://ria.ru/20230909/tovarooborot-1895147335.html
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в мире, россия, мексика, украина, владимир путин, андрес мануэль лопес обрадор, нарендра моди, международный уголовный суд
В мире, Россия, Мексика, Украина, Владимир Путин, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Нарендра Моди, Международный уголовный суд
Мексика не намерена исполнять ордер МУС в отношении Путина

Президент Мексики Обрадор исключил арест Путина в случае его визита в страну

CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Мексиканские власти не собираются исполнять ордер Международного суда, выданный в отношении российского лидера, который приглашен на инаугурацию избранного президента Мексики, заявил действующий лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины в Мексике о необходимости исполнить ордер Международного уголовного суда.
«
"Мы не можем этого сделать, это к нам не относится, мы против войн, мы за мир, и в случае войны между Россией и Украиной мы предложили соглашения, чтобы было посредничество", - сказал Лопес Обрадор в ходе утренней пресс-конференции.
Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Шейнбаум продолжит курс Мексики по отношению к России, считает эксперт
3 июня, 11:11
По его словам, он "даже предложил тогда" вызвать премьер-министра Индии Нарендру Моди, папу Римского Франциска и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, чтобы все трое могли установить связь, добиться соглашения и остановить конфликт, "чтобы избежать продолжения людских страданий".
Посольство Украины в Мексике накануне опубликовало в своем блоге коммюнике, где выразило надежду на то, что власти Мексики в случае визита российского президента исполнят ордер Международного суда в его отношении.
Мексика подписала Римский статут в 2000 году, страна является его участником.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума
9 сентября 2023, 09:18
Министерство иностранных дел Мексики ранее подтвердило приглашение президенту России Владимиру Путину на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум, которая пройдет 1 октября.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В конгрессе США не увидели угрозы в случае вступления Мексики в БРИКС
30 июля, 20:15
 
В миреРоссияМексикаУкраинаВладимир ПутинАндрес Мануэль Лопес ОбрадорНарендра МодиМеждународный уголовный суд
 
 
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