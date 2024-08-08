https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812733.html
Медведев назвал условие, при котором Россия закончит СВО на Украине
Медведев назвал условие, при котором Россия закончит СВО на Украине - РИА Новости, 08.08.2024
Медведев назвал условие, при котором Россия закончит СВО на Украине
Россия на Украине после событий в Курской области остановится только тогда, когда посчитает это для себя приемлемым и выгодным, написал зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:41
2024-08-08T07:41
2024-08-08T07:53
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украина
курская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия на Украине после событий в Курской области остановится только тогда, когда посчитает это для себя приемлемым и выгодным, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Медведев написал, что после того, как Киев атаковал Курскую область, России можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. "И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным", - написал Медведев.
https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html
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россия, украина, курская область, дмитрий медведев, политика
Россия, Украина, Курская область, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев назвал условие, при котором Россия закончит СВО на Украине
Медведев: Россия на Украине остановится, когда посчитает это для себя приемлемым