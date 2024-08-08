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СВО должна приобрести экстерриториальный характер, заявил Медведев - РИА Новости, 08.08.2024
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07:34 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812278.html
СВО должна приобрести экстерриториальный характер, заявил Медведев
СВО должна приобрести экстерриториальный характер, заявил Медведев - РИА Новости, 08.08.2024
СВО должна приобрести экстерриториальный характер, заявил Медведев
После событий в Курской области СВО должна приобрести экстерриториальный характер, России можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины - до Одессы, РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:34
2024-08-08T07:34
курская область
дмитрий медведев
россия
украина
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. После событий в Курской области СВО должна приобрести экстерриториальный характер, России можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины - до Одессы, Харькова, Николаева, Киева и дальше, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.&quot;Есть и ещё одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше&quot;, - написал Медведев.По его мнению, в этом вопросе "не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейха"."И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу", - уверен зампред Совбеза.Кроме того, он пожелал выздоровления раненным в Курской области и заявил, что лучшая память о погибших - тщательно продуманное возмездие.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html
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курская область, дмитрий медведев, россия, украина
Курская область, Дмитрий Медведев, Россия, Украина
СВО должна приобрести экстерриториальный характер, заявил Медведев

Медведев: России можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. После событий в Курской области СВО должна приобрести экстерриториальный характер, России можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины - до Одессы, Харькова, Николаева, Киева и дальше, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«

"Есть и ещё одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше", - написал Медведев.

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По его мнению, в этом вопросе "не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейха".
"И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу", - уверен зампред Совбеза.
Кроме того, он пожелал выздоровления раненным в Курской области и заявил, что лучшая память о погибших - тщательно продуманное возмездие.
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