https://ria.ru/20240808/mchs-1965034120.html

МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области

МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области

МЧС России в Telegram-канале опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:41

2024-08-08T19:41

2024-08-08T19:41

россия

курская область

курск

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области. "МЧС России: телефоны для справок населению Курской области. Покинувшие приграничные территории могут обращаться за помощью по телефонам: по вопросам размещения в ПВР - 8(4712) 72-30-03; по вопросам выплаты пенсий - 8(800) 200-09-79", - говорится в сообщении. Отмечается, что для получения информации о местоположении граждан, покинувших приграничные территории, стоит обращаться по номерам: 8(4712) 54-98-93 и 8(4712) 36-89-02. Кроме того, по вопросам выплаты матпомощи и оказания гумпомощи необходимо обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых временно размещается население. Номер для Курска - 8(4712) 35-63-16. "Из-за перегрузки линий не всегда удается дозвониться с первого раза", - подчеркнули в МЧС. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

россия

курская область

курск

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россия, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины