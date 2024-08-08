МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области
МЧС России опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области.
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"МЧС России: телефоны для справок населению Курской области. Покинувшие приграничные территории могут обращаться за помощью по телефонам: по вопросам размещения в ПВР - 8(4712) 72-30-03; по вопросам выплаты пенсий - 8(800) 200-09-79", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения информации о местоположении граждан, покинувших приграничные территории, стоит обращаться по номерам: 8(4712) 54-98-93 и 8(4712) 36-89-02. Кроме того, по вопросам выплаты матпомощи и оказания гумпомощи необходимо обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых временно размещается население. Номер для Курска - 8(4712) 35-63-16.
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"Из-за перегрузки линий не всегда удается дозвониться с первого раза", - подчеркнули в МЧС.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской области развернули 21 ПВР
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