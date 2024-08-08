Рейтинг@Mail.ru
МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/mchs-1965034120.html
МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области
МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области
МЧС России в Telegram-канале опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:41
2024-08-08T19:41
россия
курская область
курск
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_392a73443cef6bdf7f678ae80b3aedd8.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области. "МЧС России: телефоны для справок населению Курской области. Покинувшие приграничные территории могут обращаться за помощью по телефонам: по вопросам размещения в ПВР - 8(4712) 72-30-03; по вопросам выплаты пенсий - 8(800) 200-09-79", - говорится в сообщении. Отмечается, что для получения информации о местоположении граждан, покинувших приграничные территории, стоит обращаться по номерам: 8(4712) 54-98-93 и 8(4712) 36-89-02. Кроме того, по вопросам выплаты матпомощи и оказания гумпомощи необходимо обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых временно размещается население. Номер для Курска - 8(4712) 35-63-16. "Из-за перегрузки линий не всегда удается дозвониться с первого раза", - подчеркнули в МЧС. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_89d09d48a86d9aaa05d2aeef0552cc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, курск, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области

МЧС России опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в медиабанк
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. МЧС России в Telegram-канале опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области.
«
"МЧС России: телефоны для справок населению Курской области. Покинувшие приграничные территории могут обращаться за помощью по телефонам: по вопросам размещения в ПВР - 8(4712) 72-30-03; по вопросам выплаты пенсий - 8(800) 200-09-79", - говорится в сообщении.
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Жителей Курской области предупредили об украинских фейках
Вчера, 16:19
Отмечается, что для получения информации о местоположении граждан, покинувших приграничные территории, стоит обращаться по номерам: 8(4712) 54-98-93 и 8(4712) 36-89-02. Кроме того, по вопросам выплаты матпомощи и оказания гумпомощи необходимо обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых временно размещается население. Номер для Курска - 8(4712) 35-63-16.
«
"Из-за перегрузки линий не всегда удается дозвониться с первого раза", - подчеркнули в МЧС.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
Вчера, 11:40
 
РоссияКурская областьКурскВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала