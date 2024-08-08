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Пилот упавшего у подножия вулкана на Камчатке вертолета жив

Пилот упавшего у подножия вулкана на Камчатке вертолета жив - РИА Новости, 08.08.2024

Пилот упавшего у подножия вулкана на Камчатке вертолета жив

Пилот вертолета Robinson, упавшего на бок у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке, жив, сообщила в четверг пресс-служба управления МЧС России по... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:29

2024-08-08T07:29

2024-08-08T10:50

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг – РИА Новости. Пилот вертолета Robinson, упавшего на бок у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке, жив, сообщила в четверг пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю."Пилот вертолёта Robinson вышел на связь, жив, помощь спасателей ему не требуется. По его словам, в воздушном судне был один. Спасатели МЧС России ни к каким работам не привлекались", - говорится в сообщении.Других подробностей авиационного инцидента пока не приводится.Ранее сообщалось, что Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Вулкан Малый Семячик, высота которого 1560 метров над уровнем моря, находится на расстоянии почти 130 километров севернее Петропавловска-Камчатского. Он знаменит своим кислотным озером, расположенным в кратере, чем привлекает большое количество туристов. Однако добраться туда можно только пешком или вертолетом.

https://ria.ru/20240723/sk-1961525907.html

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камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, камчатский край