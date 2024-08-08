https://ria.ru/20240808/mayning-1964951259.html

Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют

Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. Соответствующий документ разместили на портале... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:35

2024-08-08T15:35

2024-08-08T16:15

экономика

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов. В законе закрепили порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россиянам, не имеющим статуса ИП, разрешат заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если они не превысят установленные правительством лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры. Изначально планировавшийся запрет на организацию обращения цифровой валюты на территории России не вошел в закон. Вместе с тем вводится запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц — он начнет действовать сразу после вступления закона в силу. Не смогут заниматься майнингом ИП, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, против госвласти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; включенные в перечень террористов и экстремистов; а также юрлица, имеющие подобных лиц среди учредителей (участников), бенефициаров и руководителей. Юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. Полномочия кабмина Согласно закону, иные требования к деятельности майнеров, в том числе к участникам майнинг-пула, будет утверждать правительство по согласованию с Банком России. Кабмин сможет самостоятельно устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему его услуг. Также правительство сможет вводить запрет на майнинг в отдельных регионах или на их отдельных территориях и устанавливать особенности введения полного или частичного ограничения режима энергопотребления майнерами. Нарушение запрета и ведение майнинга без включения в соответствующие реестры может повлечь "уменьшение максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств" нарушителя от электросети, причем без возврата ранее внесенной платы за техприсоединение. Такие решения будет принимать суд. Обязанности майнеров Закон обязывает майнеров предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. Этот орган, в свою очередь, будет передавать данные сведения Росфинмониторингу и Банку России. Уполномоченный орган также будет вправе по согласованию с ЦБ ввести запрет и (или) ограничения на совершение сделок с цифровой валютой для обеспечения финансовой стабильности России. Адреса-идентификаторы также должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС, Росимущества. При этом Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть подозрения, что операции криптовалютой по ним могли совершаться для отмывания преступных доходов, финансирования терроризма либо совершения иного уголовного преступления. Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу через десять дней после официального опубликования. При этом большинство норм о майнинге начнет действовать с 1 ноября 2024 года.

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https://ria.ru/20240730/kriptovalyuta-1962900704.html

https://ria.ru/20240706/investor-1957816722.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)