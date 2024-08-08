https://ria.ru/20240808/mat-1964959222.html
Саратовские власти рассказали о матери, воспитывающей десятерых детей
Саратовские власти рассказали о матери, воспитывающей десятерых детей - РИА Новости, 08.08.2024
Саратовские власти рассказали о матери, воспитывающей десятерых детей
Жительница Саратовской области Вера Щербакова, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитывает вместе с мужем 10 детей в атмосфере любви и взаимоуважения,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:04
2024-08-08T16:04
2024-08-08T16:04
общество
саратовская область
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владимир путин
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САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Жительница Саратовской области Вера Щербакова, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитывает вместе с мужем 10 детей в атмосфере любви и взаимоуважения, сообщили РИА Новости в региональном министерстве труда и социальной защиты. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, опубликованному в четверг на портале правовой информации, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Вере Щербаковой присвоено звание "Мать-героиня". "Супруги Щербаковы прожили вместе уже более 30 лет, став родителями троих сыновей и семи дочерей. В семье царят взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство ответственности, долга. Главное правило семьи Щербаковых — все сложности преодолевать сообща, слышать, любить, помогать и поддерживать друг друга", - сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области. Семья имеет различные награды, в том числе за особые заслуги в воспитании детей и вклад в развитие и укрепление лучших семейных ценностей. Так, сама Вера Щербакова награждена почетным знаком губернатора Саратовской области "За достойное воспитание детей". Звание "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Сейчас при присвоении звания "Мать-героиня" выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20240808/mat-1964937666.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, саратовская область, россия, владимир путин
Общество, Саратовская область, Россия, Владимир Путин
Саратовские власти рассказали о матери, воспитывающей десятерых детей
Мать-героиня из Саратовской области воспитывает вместе с мужем десять детей
САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Жительница Саратовской области Вера Щербакова, которой присвоено звание "Мать-героиня", воспитывает вместе с мужем 10 детей в атмосфере любви и взаимоуважения, сообщили РИА Новости в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина
, опубликованному в четверг на портале правовой информации, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Вере Щербаковой присвоено звание "Мать-героиня".
"Супруги Щербаковы прожили вместе уже более 30 лет, став родителями троих сыновей и семи дочерей. В семье царят взаимоуважение, доверительное общение, сочувствие, сопереживание, поддержка, чувство ответственности, долга. Главное правило семьи Щербаковых — все сложности преодолевать сообща, слышать, любить, помогать и поддерживать друг друга", - сообщили в министерстве труда и соцзащиты Саратовской области.
Семья имеет различные награды, в том числе за особые заслуги в воспитании детей и вклад в развитие и укрепление лучших семейных ценностей. Так, сама Вера Щербакова награждена почетным знаком губернатора Саратовской области "За достойное воспитание детей".
Звание "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Сейчас при присвоении звания "Мать-героиня" выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллион рублей.