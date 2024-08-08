https://ria.ru/20240808/magate-1965036337.html

В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией в Курской области

В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией в Курской области

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за ситуацией вокруг Курской области, сообщила РИА Новости пресс-служба организации. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:49

2024-08-08T19:49

2024-08-08T20:02

курская область

магатэ

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская аэс

безопасность

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ВЕНА, 8 авг - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за ситуацией вокруг Курской области, сообщила РИА Новости пресс-служба организации."МАГАТЭ в курсе ситуации и следит за развитием событий", - говорится в заявлении агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с безопасностью, в том числе вокруг Курской АЭС.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

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курская область, магатэ, россия, вооруженные силы украины, курская аэс, безопасность