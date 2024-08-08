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В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 08.08.2024 (обновлено: 20:02 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/magate-1965036337.html
В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией в Курской области
В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией в Курской области
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за ситуацией вокруг Курской области, сообщила РИА Новости пресс-служба организации. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:49
2024-08-08T20:02
курская область
магатэ
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская аэс
безопасность
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ВЕНА, 8 авг - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за ситуацией вокруг Курской области, сообщила РИА Новости пресс-служба организации."МАГАТЭ в курсе ситуации и следит за развитием событий", - говорится в заявлении агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с безопасностью, в том числе вокруг Курской АЭС.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html
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курская область, магатэ, россия, вооруженные силы украины, курская аэс, безопасность
Курская область, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Безопасность
В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией в Курской области

МАГАТЭ: агентство следит за развитием ситуации в Курской области

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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ВЕНА, 8 авг - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за ситуацией вокруг Курской области, сообщила РИА Новости пресс-служба организации.
"МАГАТЭ в курсе ситуации и следит за развитием событий", - говорится в заявлении агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с безопасностью, в том числе вокруг Курской АЭС.
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Офис генсека ООН отреагировал на нападение ВСУ на Курскую область
Вчера, 19:30
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
МЧС опубликовало номера телефонов для справок населению Курской области
Вчера, 19:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМАГАТЭРоссияВооруженные силы УкраиныКурская АЭСБезопасность
 
 
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