Лукашенко дал совет министрам внутренних дел СНГ
Лукашенко предостерег тех, кто не сотрудничает с Россией из-за санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег тех, кто ищет выгоду и не сотрудничает с Россией из-за введенных против нее санкций. Его слова приводит госагентство Белта.
"Я часто встречаюсь с руководителями ОДКБ, СНГ - силовых ведомств. И у нас всегда честный, откровенный и принципиальный разговор. В этой связи я, готовясь к нашей встрече, подумал о главном и хочу об этом сказать. Мы, мужики, можем откровенно об этом говорить. В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО на Украине, что многие - и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, - начали какую-то для себя выгоду в этом искать", - приводит слова Лукашенко госагентство на встрече с министрами внутренних дел стран СНГ.
Он напомнил, что жизнь в настоящее время стала "такая бурная и очень изменчивая". "Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые (думают): "Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что жизнь очень изменчивая, и никто не знает, как сложится ситуация. "Кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, и не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами... Нам надо держаться вместе", - сказал белорусский лидер.
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