Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ
Лукашенко: против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
"Против наших народов ведется перманентная гибридная война. И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота", - сказал Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества в четверг в Минске.
Президент Белоруссии отметил попытки страны СНГ рассорить и расколоть изнутри, подчеркнул, что страны находятся под прессом незаконных односторонних экономических санкций.
Лукашенко констатировал, что не стала исключением и Белоруссия, где в 2020 году предприняли попытку мятежа и хотели "штурмом перевернуть страну". "Рассчитывали, как фашисты, на блицкриг. Действовали по известным методичкам. Мы тогда не допустили развала страны и начала в ней гражданской войны. И предприняли ряд радикальнейших шагов по изменению ситуации в Беларуси", - заметил глава государства. Таким образом, подчеркнул он, одна из задач, которые стоят перед правоохранительными ведомствами, это обеспечение стабильности внутри государств.
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