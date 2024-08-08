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Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ - РИА Новости, 08.08.2024
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12:21 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/lukashenko-1964890127.html
Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ
Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ - РИА Новости, 08.08.2024
Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ
Против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:21
2024-08-08T12:21
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МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Против наших народов ведется перманентная гибридная война. И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота", - сказал Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества в четверг в Минске. Президент Белоруссии отметил попытки страны СНГ рассорить и расколоть изнутри, подчеркнул, что страны находятся под прессом незаконных односторонних экономических санкций. Лукашенко констатировал, что не стала исключением и Белоруссия, где в 2020 году предприняли попытку мятежа и хотели "штурмом перевернуть страну". "Рассчитывали, как фашисты, на блицкриг. Действовали по известным методичкам. Мы тогда не допустили развала страны и начала в ней гражданской войны. И предприняли ряд радикальнейших шагов по изменению ситуации в Беларуси", - заметил глава государства. Таким образом, подчеркнул он, одна из задач, которые стоят перед правоохранительными ведомствами, это обеспечение стабильности внутри государств.
https://ria.ru/20240703/sng-1957089665.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, снг
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, СНГ
Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ

Лукашенко: против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
"Против наших народов ведется перманентная гибридная война. И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота", - сказал Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества в четверг в Минске.
Заседание Совета министров обороны государств–участников СНГ. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Страны СНГ усовершенствуют совместные военные системы
3 июля, 13:46
Президент Белоруссии отметил попытки страны СНГ рассорить и расколоть изнутри, подчеркнул, что страны находятся под прессом незаконных односторонних экономических санкций.
Лукашенко констатировал, что не стала исключением и Белоруссия, где в 2020 году предприняли попытку мятежа и хотели "штурмом перевернуть страну". "Рассчитывали, как фашисты, на блицкриг. Действовали по известным методичкам. Мы тогда не допустили развала страны и начала в ней гражданской войны. И предприняли ряд радикальнейших шагов по изменению ситуации в Беларуси", - заметил глава государства. Таким образом, подчеркнул он, одна из задач, которые стоят перед правоохранительными ведомствами, это обеспечение стабильности внутри государств.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Запад все еще не оставил попытки подчинить страны СНГ, заявил Лукашенко
13 октября 2023, 11:28
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоСНГ
 
 
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