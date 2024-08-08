https://ria.ru/20240808/lukashenko-1964890127.html

Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ

Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ - РИА Новости, 08.08.2024

Лукашенко заявил о перманентной гибридной войне против народов СНГ

Против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:21

2024-08-08T12:21

2024-08-08T12:21

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МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Против народов стран СНГ ведется перманентная гибридная война, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Против наших народов ведется перманентная гибридная война. И каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота", - сказал Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств - участников Содружества в четверг в Минске. Президент Белоруссии отметил попытки страны СНГ рассорить и расколоть изнутри, подчеркнул, что страны находятся под прессом незаконных односторонних экономических санкций. Лукашенко констатировал, что не стала исключением и Белоруссия, где в 2020 году предприняли попытку мятежа и хотели "штурмом перевернуть страну". "Рассчитывали, как фашисты, на блицкриг. Действовали по известным методичкам. Мы тогда не допустили развала страны и начала в ней гражданской войны. И предприняли ряд радикальнейших шагов по изменению ситуации в Беларуси", - заметил глава государства. Таким образом, подчеркнул он, одна из задач, которые стоят перед правоохранительными ведомствами, это обеспечение стабильности внутри государств.

https://ria.ru/20240703/sng-1957089665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, снг