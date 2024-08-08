https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html
На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства
На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства - РИА Новости, 08.08.2024
На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства
Биологическая фабрика в Краснодарском крае на 25% улучшила производство лекарственного препарата благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:26
2024-08-08T23:26
2024-08-08T23:28
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Биологическая фабрика в Краснодарском крае на 25% улучшила производство лекарственного препарата благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации края. "Армавирская биологическая фабрика улучшила производство лекарственного препарата благодаря бережливым технологиям. Предприятие подвело итоги реализации национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" биологическая фабрика оптимизировала выпуск средства "Мексидол", который используют в различных областях медицины – от неврологии до офтальмологии. Время производства препарата ускорили на 17%, запасы в потоке сократили на 40%, а также увеличили выработку на 25%. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли, а также туристической отрасли. Все участники программы получают меры господдержки – финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, добавляют власти.
https://ria.ru/20240808/vrp-1964897335.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Экономика
КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Биологическая фабрика в Краснодарском крае на 25% улучшила производство лекарственного препарата благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации края.
«
"Армавирская биологическая фабрика улучшила производство лекарственного препарата благодаря бережливым технологиям. Предприятие подвело итоги реализации национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" биологическая фабрика оптимизировала выпуск средства "Мексидол", который используют в различных областях медицины – от неврологии до офтальмологии. Время производства препарата ускорили на 17%, запасы в потоке сократили на 40%, а также увеличили выработку на 25%.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли, а также туристической отрасли. Все участники программы получают меры господдержки – финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, добавляют власти.