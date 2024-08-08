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На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства - РИА Новости, 08.08.2024
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Краснодарский край
 
23:26 08.08.2024 (обновлено: 23:28 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html
На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства
На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства - РИА Новости, 08.08.2024
На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства
Биологическая фабрика в Краснодарском крае на 25% улучшила производство лекарственного препарата благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:26
2024-08-08T23:28
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Биологическая фабрика в Краснодарском крае на 25% улучшила производство лекарственного препарата благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации края. "Армавирская биологическая фабрика улучшила производство лекарственного препарата благодаря бережливым технологиям. Предприятие подвело итоги реализации национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" биологическая фабрика оптимизировала выпуск средства "Мексидол", который используют в различных областях медицины – от неврологии до офтальмологии. Время производства препарата ускорили на 17%, запасы в потоке сократили на 40%, а также увеличили выработку на 25%. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли, а также туристической отрасли. Все участники программы получают меры господдержки – финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, добавляют власти.
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краснодарский край, экономика
Краснодарский край, Краснодарский край, Экономика

На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства

© РИА Новости / Валерий МельниковЛиния по производству твердых таблеток
Линия по производству твердых таблеток - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Линия по производству твердых таблеток. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Биологическая фабрика в Краснодарском крае на 25% улучшила производство лекарственного препарата благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации края.
«
"Армавирская биологическая фабрика улучшила производство лекарственного препарата благодаря бережливым технологиям. Предприятие подвело итоги реализации национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" биологическая фабрика оптимизировала выпуск средства "Мексидол", который используют в различных областях медицины – от неврологии до офтальмологии. Время производства препарата ускорили на 17%, запасы в потоке сократили на 40%, а также увеличили выработку на 25%.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли, а также туристической отрасли. Все участники программы получают меры господдержки – финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, добавляют власти.
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