https://ria.ru/20240808/lekarstva-1965069133.html

На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства

На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства - РИА Новости, 08.08.2024

На Кубани биологическая фабрика на 25% увеличила выработку лекарства

Биологическая фабрика в Краснодарском крае на 25% улучшила производство лекарственного препарата благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:26

2024-08-08T23:26

2024-08-08T23:28

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Биологическая фабрика в Краснодарском крае на 25% улучшила производство лекарственного препарата благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации края. "Армавирская биологическая фабрика улучшила производство лекарственного препарата благодаря бережливым технологиям. Предприятие подвело итоги реализации национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда" биологическая фабрика оптимизировала выпуск средства "Мексидол", который используют в различных областях медицины – от неврологии до офтальмологии. Время производства препарата ускорили на 17%, запасы в потоке сократили на 40%, а также увеличили выработку на 25%. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и торговли, а также туристической отрасли. Все участники программы получают меры господдержки – финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов, добавляют власти.

https://ria.ru/20240808/vrp-1964897335.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, экономика