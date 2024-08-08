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На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов - РИА Новости, 08.08.2024
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11:11 08.08.2024 (обновлено: 12:28 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kyusyu-1964861037.html
На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов
На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов - РИА Новости, 08.08.2024
На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов
Движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено после мощного землетрясения и объявленной угрозы цунами, сообщает агентство Киодо со... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:11
2024-08-08T12:28
япония
в мире
землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
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ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено после мощного землетрясения и объявленной угрозы цунами, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные компании JR Kyushu.Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.
https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html
https://ria.ru/20240804/zemletryasenie-1963935242.html
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япония, в мире, землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
Япония, В мире, Землетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов

На острове Кюсю в Японии остановили движение поездов после землетрясения

© AP Photo / Eugene HoshikoПоезд в Японии
Поезд в Японии - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Поезд в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено после мощного землетрясения и объявленной угрозы цунами, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные компании JR Kyushu.
Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.
Японский остров Кюсю - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
На побережье Японии после мощного землетрясения обрушилось цунами
Вчера, 11:17
Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
4 августа, 05:44
 
ЯпонияВ миреЗемлетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
 
 
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