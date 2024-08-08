https://ria.ru/20240808/kyusyu-1964861037.html
На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов
На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов - РИА Новости, 08.08.2024
На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов
Движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено после мощного землетрясения и объявленной угрозы цунами, сообщает агентство Киодо со... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:11
2024-08-08T11:11
2024-08-08T12:28
япония
в мире
землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
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ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено после мощного землетрясения и объявленной угрозы цунами, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные компании JR Kyushu.Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.
https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html
https://ria.ru/20240804/zemletryasenie-1963935242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо
Япония, В мире, Землетрясение на японских островах Кюсю и Хоккайдо
На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов
На острове Кюсю в Японии остановили движение поездов после землетрясения