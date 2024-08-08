https://ria.ru/20240808/kyusyu-1964861037.html

На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов

На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов - РИА Новости, 08.08.2024

На острове Кюсю в Японии экстренно остановили движение поездов

Движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено после мощного землетрясения и объявленной угрозы цунами, сообщает агентство Киодо со... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:11

2024-08-08T11:11

2024-08-08T12:28

япония

в мире

землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо

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ТОКИО, 8 авг – РИА Новости. Движение скоростных поездов на японском острове Кюсю экстренно остановлено после мощного землетрясения и объявленной угрозы цунами, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные компании JR Kyushu.Мощное землетрясение произошло у юго-восточного побережья острова Кюсю в 16.43 по местному времени (10.43 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой в море Хюга-Нада в составе Тихого океана.Изначально магнитуда землетрясения была определена как 6,9, но затем повышена до 7,1. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Миядзаки и Кагосима. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.После землетрясения была объявлена угроза цунами для восточного побережья острова Кюсю, а также западного и южного побережья острова Сикоку.

https://ria.ru/20240808/tsunami-1964863651.html

https://ria.ru/20240804/zemletryasenie-1963935242.html

япония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, в мире, землетрясение на японских островах кюсю и хоккайдо