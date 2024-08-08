https://ria.ru/20240808/kurskoe-1964878031.html
ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении
ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 08.08.2024
ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении
Российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:46
2024-08-08T11:46
2024-08-08T11:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. "Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
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ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении
ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ вглубь территории на Курском направлении