https://ria.ru/20240808/kurskoe-1964878031.html

ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении

ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 08.08.2024

ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении

Российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:46

2024-08-08T11:46

2024-08-08T11:47

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. "Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240808/kursk-1964859780.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность