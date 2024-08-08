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ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 08.08.2024
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11:46 08.08.2024 (обновлено: 11:47 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kurskoe-1964878031.html
ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении
ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 08.08.2024
ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении
Российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:46
2024-08-08T11:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. "Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ на Курском направлении

ВС России пресекают попытки прорыва ВСУ вглубь территории на Курском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские войска пресекают попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь территории на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.
"Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении", - говорится в сообщении.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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