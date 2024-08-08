https://ria.ru/20240808/kursk-1965041977.html
При обстрелах Курской области с 6 августа пострадали 66 человек
При обстрелах Курской области с 6 августа пострадали 66 человек - РИА Новости, 08.08.2024
При обстрелах Курской области с 6 августа пострадали 66 человек
В результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:11
2024-08-08T20:11
2024-08-08T20:19
курская область
россия
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
михаил мурашко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744304965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2049d732d09111fcd8582e293cfe3cd3.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе девять детей", - сказал Мурашко, слова которого передает пресс-служба Минздрава.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/bolnitsy-1965042378.html
https://ria.ru/20240808/mchs-1965034120.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744304965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d337125302a8068f4a7438b82ee92772.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, здоровье - общество, михаил мурашко, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины
При обстрелах Курской области с 6 августа пострадали 66 человек
С 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек