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В Курской области проверят случаи наживы на эвакуированных из приграничья
В Курской области проверят случаи наживы на эвакуированных из приграничья - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области проверят случаи наживы на эвакуированных из приграничья
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что дал поручение провести проверку по случаям необоснованного... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:41
2024-08-08T17:41
2024-08-08T17:41
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что дал поручение провести проверку по случаям необоснованного завышения цен магазинами и гостиницами, которые наживаются на эвакуированных из приграничных районов. В четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с врио губернатора. "Мною даны поручения моим заместителям и Федеральной антимонопольной службе по Курской области совместно проверить – есть случаи, когда торговые точки, либо в гостиницах, в общепите необоснованно завышают цены, то есть наживаются на вот этих пострадавших людях. Это, конечно, мы будем пресекать", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240808/mishustin-1964995594.html
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, общество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Общество, Вооруженные силы Украины
В Курской области проверят случаи наживы на эвакуированных из приграничья
Смирнов поручил проверить попытки наживы магазинов и гостиниц на эвакуированных
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что дал поручение провести проверку по случаям необоснованного завышения цен магазинами и гостиницами, которые наживаются на эвакуированных из приграничных районов.
В четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с врио губернатора.
"Мною даны поручения моим заместителям и Федеральной антимонопольной службе по Курской области совместно проверить – есть случаи, когда торговые точки, либо в гостиницах, в общепите необоснованно завышают цены, то есть наживаются на вот этих пострадавших людях. Это, конечно, мы будем пресекать", - сказал Смирнов.