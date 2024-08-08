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Обстрелам подверглись гражданские объекты Курской области, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.08.2024
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17:16 08.08.2024 (обновлено: 17:43 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kursk-1964995448.html
Обстрелам подверглись гражданские объекты Курской области, заявил Мишустин
Обстрелам подверглись гражданские объекты Курской области, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.08.2024
Обстрелам подверглись гражданские объекты Курской области, заявил Мишустин
Обстрелам в Курской области подверглись гражданские объекты, машины скорой помощи, важно поддержать жителей региона, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:16
2024-08-08T17:43
курская область
михаил мишустин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Обстрелам в Курской области подверглись гражданские объекты, машины скорой помощи, важно поддержать жителей региона, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства."Обстрелам, как вы знаете, подверглись гражданские объекты, жилые дома, машины скорой помощи. И, конечно, сейчас важно поддержать жителей региона", - сказал Мишустин.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/mishustin-1964995594.html
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курская область, михаил мишустин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
Курская область, Михаил Мишустин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия
Обстрелам подверглись гражданские объекты Курской области, заявил Мишустин

Мишустин: обстрелам подверглись гражданские объекты Курской области

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Обстрелам в Курской области подверглись гражданские объекты, машины скорой помощи, важно поддержать жителей региона, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Обстрелам, как вы знаете, подверглись гражданские объекты, жилые дома, машины скорой помощи. И, конечно, сейчас важно поддержать жителей региона", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Мишустин рассказал о работе ведомств над эвакуацией в Курской области
Вчера, 17:16
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Мишустин предложил правительству обсудить ситуацию в Курской области
Вчера, 17:13
 
Курская областьМихаил МишустинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссия
 
 
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