https://ria.ru/20240808/kursk-1964984501.html

Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону

Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону - РИА Новости, 08.08.2024

Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону

Постоянную поддержку Курской области оказывает федеральное правительство, премьер-министр РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину врио губернатора... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:55

2024-08-08T16:55

2024-08-08T17:06

курская область

владимир путин

россия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Постоянную поддержку Курской области оказывает федеральное правительство, премьер-министр РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.В четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с врио губернатора."Нам постоянную поддержку оказывает федеральное правительство, я на постоянной связи нахожусь с председателем правительства, заместителями, нахожусь на связи с помощником президента РФ Дюминым Алексеем Геннадьевичем, с министром обороны, здесь сейчас присутствуют заместители многих министров и ведомств", - сказал Смирнов.

https://ria.ru/20240808/putin-1964991330.html

курская область

россия

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курская область, владимир путин, россия, алексей смирнов (политик)