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Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону - РИА Новости, 08.08.2024
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16:55 08.08.2024 (обновлено: 17:06 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kursk-1964984501.html
Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону
Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону - РИА Новости, 08.08.2024
Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону
Постоянную поддержку Курской области оказывает федеральное правительство, премьер-министр РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину врио губернатора... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:55
2024-08-08T17:06
курская область
владимир путин
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Постоянную поддержку Курской области оказывает федеральное правительство, премьер-министр РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.В четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с врио губернатора."Нам постоянную поддержку оказывает федеральное правительство, я на постоянной связи нахожусь с председателем правительства, заместителями, нахожусь на связи с помощником президента РФ Дюминым Алексеем Геннадьевичем, с министром обороны, здесь сейчас присутствуют заместители многих министров и ведомств", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240808/putin-1964991330.html
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курская область, владимир путин, россия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Владимир Путин, Россия, Алексей Смирнов (политик)
Глава Курской области рассказал Путину, кто оказывает поддержку региону

Смирнов: Курскую область постоянно поддерживают Мишустин, Дюмин и Белоусов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Постоянную поддержку Курской области оказывает федеральное правительство, премьер-министр РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
В четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с врио губернатора.
"Нам постоянную поддержку оказывает федеральное правительство, я на постоянной связи нахожусь с председателем правительства, заместителями, нахожусь на связи с помощником президента РФ Дюминым Алексеем Геннадьевичем, с министром обороны, здесь сейчас присутствуют заместители многих министров и ведомств", - сказал Смирнов.
Президент РФ Владимир Путин и Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин обсудил с Мишустиным ситуацию в Курской области
Вчера, 17:05
 
Курская областьВладимир ПутинРоссияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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