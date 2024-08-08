https://ria.ru/20240808/kursk-1964870819.html

Из Курской области эвакуировали около трех тысяч человек

Из Курской области эвакуировали около трех тысяч человек - РИА Новости, 08.08.2024

Из Курской области эвакуировали около трех тысяч человек

Порядка трех тысяч мирных граждан эвакуировано с приграничных районов Курской области в связи с непростой оперативной обстановкой, сообщил врио заместителя... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:35

2024-08-08T11:35

2024-08-08T11:36

курская область

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

владимир путин

киев

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Порядка трех тысяч мирных граждан эвакуировано с приграничных районов Курской области в связи с непростой оперативной обстановкой, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий."Все население, которое надо было эвакуировать, мы эвакуировали - это порядка трех тысяч человек. Полторы тысячи человек размещены в пунктах временного размещения", - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, эвакуированы все, кто хотел выехать.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/otstuplenie-1964871072.html

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курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, киев