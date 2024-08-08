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Из Курской области эвакуировали около трех тысяч человек - РИА Новости, 08.08.2024
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11:35 08.08.2024 (обновлено: 11:36 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kursk-1964870819.html
Из Курской области эвакуировали около трех тысяч человек
Из Курской области эвакуировали около трех тысяч человек - РИА Новости, 08.08.2024
Из Курской области эвакуировали около трех тысяч человек
Порядка трех тысяч мирных граждан эвакуировано с приграничных районов Курской области в связи с непростой оперативной обстановкой, сообщил врио заместителя... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:35
2024-08-08T11:36
курская область
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
владимир путин
киев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Порядка трех тысяч мирных граждан эвакуировано с приграничных районов Курской области в связи с непростой оперативной обстановкой, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.&quot;Все население, которое надо было эвакуировать, мы эвакуировали - это порядка трех тысяч человек. Полторы тысячи человек размещены в пунктах временного размещения&quot;, - сказал он в эфире Первого канала.По его словам, эвакуированы все, кто хотел выехать.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, киев
Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев
Из Курской области эвакуировали около трех тысяч человек

Врио замгубернатора: из Курской области эвакуировали около 3 тысяч человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПВР
ПВР - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Порядка трех тысяч мирных граждан эвакуировано с приграничных районов Курской области в связи с непростой оперативной обстановкой, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.
«

"Все население, которое надо было эвакуировать, мы эвакуировали - это порядка трех тысяч человек. Полторы тысячи человек размещены в пунктах временного размещения", - сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, эвакуированы все, кто хотел выехать.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вчера, 11:35
 
Курская областьРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКиев
 
 
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