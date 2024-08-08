https://ria.ru/20240808/kursk-1964859780.html

Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе

Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе - РИА Новости, 08.08.2024

Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе

Оперативная ситуация в Курской области сейчас стабильная и контролируемая, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:10

2024-08-08T11:10

2024-08-08T11:48

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оперативная ситуация в Курской области сейчас стабильная и контролируемая, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала."Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая. Работает на территории Курской области региональный оперативный штаб. Введена со вчерашнего дня чрезвычайная ситуация", — сказал он.Белостоцкий добавил, что оперативный штаб работает круглосуточно.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее 100 убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html

https://ria.ru/20240808/medvedev-1964810311.html

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курская область

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курская область