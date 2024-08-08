Рейтинг@Mail.ru
Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 08.08.2024 (обновлено: 11:48 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kursk-1964859780.html
Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе
Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе - РИА Новости, 08.08.2024
Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе
Оперативная ситуация в Курской области сейчас стабильная и контролируемая, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:10
2024-08-08T11:48
специальная военная операция на украине
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b4afb0bb2f93bcee295ffb989664ccc.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оперативная ситуация в Курской области сейчас стабильная и контролируемая, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.&quot;Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая. Работает на территории Курской области региональный оперативный штаб. Введена со вчерашнего дня чрезвычайная ситуация&quot;, — сказал он.Белостоцкий добавил, что оперативный штаб работает круглосуточно.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее 100 убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964810311.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964840724_322:0:1762:1080_1920x0_80_0_0_811a3ef80fb357dbd137bc6f41b1d380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе

Врио замгубернатора Курской области: ситуация в регионе сейчас стабильная

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оперативная ситуация в Курской области сейчас стабильная и контролируемая, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
«

"Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая. Работает на территории Курской области региональный оперативный штаб. Введена со вчерашнего дня чрезвычайная ситуация", — сказал он.

Кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
Вчера, 05:04
Белостоцкий добавил, что оперативный штаб работает круглосуточно.
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее 100 убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области
Вчера, 07:07
По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала