Врио замгубернатора Курской области оценил ситуацию в регионе
Врио замгубернатора Курской области: ситуация в регионе сейчас стабильная
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оперативная ситуация в Курской области сейчас стабильная и контролируемая, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
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"Ситуация на текущий момент стабильная, контролируемая. Работает на территории Курской области региональный оперативный штаб. Введена со вчерашнего дня чрезвычайная ситуация", — сказал он.
Белостоцкий добавил, что оперативный штаб работает круглосуточно.
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее 100 убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.