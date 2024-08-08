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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 08.08.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,9 копейки, до 11,8664 рубля, курс доллара - на 60,78 копейки, до 86,5621 рубля, курс... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:09
2024-08-08T19:09
2024-08-08T19:09
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 5,9 копейки, до 11,8664 рубля, курс доллара - на 60,78 копейки, до 86,5621 рубля, курс евро - на 29,14 копейки, до 94,1333 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу — 11,87 рубля, доллара — 86,56, евро — 94,13