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Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров в России - РИА Новости, 08.08.2024
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13:26 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/kurer-1964914410.html
Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров в России
Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров в России - РИА Новости, 08.08.2024
Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров в России
В России уровень доходов курьеров стабильно растет, а наибольшую заработную плату в этой сфере предлагают "Купер", "Перекресток Впрок" и Ozon Fresh,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:26
2024-08-08T13:26
технологии
россия
headhunter
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России уровень доходов курьеров стабильно растет, а наибольшую заработную плату в этой сфере предлагают "Купер", "Перекресток Впрок" и Ozon Fresh, свидетельствуют данные сервиса Headhunter."Судя по вакансиям на hh.ru, наиболее высокую заработную плату предлагают курьерам с личным транспортом (преимущество — с грузовым), с функционалом грузчика, опытным пользователям мобильных приложений, с ежедневной выработкой по доставке по более чем 25 адресам, имеющим статус самозанятого или ИП", — говорится в материале.Так, "Купер" предлагает курьерам с личным автомобилем зарплату до 202 тысяч рублей на руки, "Перекрестов Впрок", — от 200 000 рублей до вычета налогов, а Ozon Fresh — от 150 000 рублей до 270 000 рублей до вычета налогов, отметили в сообщении.По данным сервиса, пик заработка сотрудников доставки пришелся на декабрь 2023 и январь 2024 года, заключили в материале.В четверг стало известно, что наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя.
https://ria.ru/20240803/zarplaty-1963806438.html
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Новости
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РИА Новости
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технологии, россия, headhunter
Технологии, Россия, HeadHunter
Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров в России

HH.ru опубликовал данные о российских фирмах с самой высокой зарплатой курьеров

© iStock.com / Sergey DementyevМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / Sergey Dementyev
Мужчина считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России уровень доходов курьеров стабильно растет, а наибольшую заработную плату в этой сфере предлагают "Купер", "Перекресток Впрок" и Ozon Fresh, свидетельствуют данные сервиса Headhunter.
"Судя по вакансиям на hh.ru, наиболее высокую заработную плату предлагают курьерам с личным транспортом (преимущество — с грузовым), с функционалом грузчика, опытным пользователям мобильных приложений, с ежедневной выработкой по доставке по более чем 25 адресам, имеющим статус самозанятого или ИП", — говорится в материале.
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Так, "Купер" предлагает курьерам с личным автомобилем зарплату до 202 тысяч рублей на руки, "Перекрестов Впрок", — от 200 000 рублей до вычета налогов, а Ozon Fresh — от 150 000 рублей до 270 000 рублей до вычета налогов, отметили в сообщении.
По данным сервиса, пик заработка сотрудников доставки пришелся на декабрь 2023 и январь 2024 года, заключили в материале.
В четверг стало известно, что наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя.
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