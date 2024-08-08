https://ria.ru/20240808/kurer-1964914410.html

Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров в России

Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров в России - РИА Новости, 08.08.2024

Названы компании с самой высокой зарплатой курьеров в России

В России уровень доходов курьеров стабильно растет, а наибольшую заработную плату в этой сфере предлагают "Купер", "Перекресток Впрок" и Ozon Fresh,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:26

2024-08-08T13:26

2024-08-08T13:26

технологии

россия

headhunter

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России уровень доходов курьеров стабильно растет, а наибольшую заработную плату в этой сфере предлагают "Купер", "Перекресток Впрок" и Ozon Fresh, свидетельствуют данные сервиса Headhunter."Судя по вакансиям на hh.ru, наиболее высокую заработную плату предлагают курьерам с личным транспортом (преимущество — с грузовым), с функционалом грузчика, опытным пользователям мобильных приложений, с ежедневной выработкой по доставке по более чем 25 адресам, имеющим статус самозанятого или ИП", — говорится в материале.Так, "Купер" предлагает курьерам с личным автомобилем зарплату до 202 тысяч рублей на руки, "Перекрестов Впрок", — от 200 000 рублей до вычета налогов, а Ozon Fresh — от 150 000 рублей до 270 000 рублей до вычета налогов, отметили в сообщении.По данным сервиса, пик заработка сотрудников доставки пришелся на декабрь 2023 и январь 2024 года, заключили в материале.В четверг стало известно, что наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя.

https://ria.ru/20240803/zarplaty-1963806438.html

https://ria.ru/20240610/moshennichestvo-1951846059.html

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технологии, россия, headhunter