Кулеба обвинил страны Африки в попытке изолировать Украину
Глава МИД Украины Кулеба: страны Африки пытаются изолировать Украину
© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время турне по Африке усмотрел в действиях стран региона скоординированную попытку изолировать Украину, пишет агентство Bloomberg.
Кулеба 4 августа начал турне по Африке, в рамках которого уже посетил Малави и Замбию.
В ходе визита в Маврикию он подверг критике решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной.
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"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, подводит нас к выводу о том, что это скоординированные меры (по изоляции Украины)", - приводит агентство слова главы украинского МИД.
Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве дипотношений с Киевом.
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения
5 августа, 17:42