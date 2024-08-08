Рейтинг@Mail.ru
Кулеба обвинил страны Африки в попытке изолировать Украину - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/kuleba-1964960712.html
Кулеба обвинил страны Африки в попытке изолировать Украину
Кулеба обвинил страны Африки в попытке изолировать Украину - РИА Новости, 08.08.2024
Кулеба обвинил страны Африки в попытке изолировать Украину
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время турне по Африке усмотрел в действиях стран региона скоординированную попытку изолировать Украину, пишет агентство... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:10
2024-08-08T16:10
в мире
киев
африка
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961636786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_776a7f412dff079d020d908805c3f487.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время турне по Африке усмотрел в действиях стран региона скоординированную попытку изолировать Украину, пишет агентство Bloomberg.Кулеба 4 августа начал турне по Африке, в рамках которого уже посетил Малави и Замбию. В ходе визита в Маврикию он подверг критике решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной. &quot;Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, подводит нас к выводу о том, что это скоординированные меры (по изоляции Украины)&quot;, - приводит агентство слова главы украинского МИД.Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве дипотношений с Киевом. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
https://ria.ru/20240807/oon-1964732563.html
https://ria.ru/20240805/mid-1964238618.html
киев
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961636786_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_91d3be01b838fde3616b4ca54f3943a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, африка, дмитрий кулеба
В мире, Киев, Африка, Дмитрий Кулеба
Кулеба обвинил страны Африки в попытке изолировать Украину

Глава МИД Украины Кулеба: страны Африки пытаются изолировать Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время турне по Африке усмотрел в действиях стран региона скоординированную попытку изолировать Украину, пишет агентство Bloomberg.
Кулеба 4 августа начал турне по Африке, в рамках которого уже посетил Малави и Замбию.
Ситуация в Мали - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной
7 августа, 17:49
В ходе визита в Маврикию он подверг критике решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной.
«

"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, подводит нас к выводу о том, что это скоординированные меры (по изоляции Украины)", - приводит агентство слова главы украинского МИД.

Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве дипотношений с Киевом.
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
МИД Украины отреагировал на решение Мали разорвать дипотношения
5 августа, 17:42
 
В миреКиевАфрикаДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала