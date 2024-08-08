https://ria.ru/20240808/kuleba-1964960712.html

Кулеба обвинил страны Африки в попытке изолировать Украину

Кулеба обвинил страны Африки в попытке изолировать Украину - РИА Новости, 08.08.2024

Кулеба обвинил страны Африки в попытке изолировать Украину

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время турне по Африке усмотрел в действиях стран региона скоординированную попытку изолировать Украину, пишет агентство... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:10

2024-08-08T16:10

2024-08-08T16:10

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киев

африка

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время турне по Африке усмотрел в действиях стран региона скоординированную попытку изолировать Украину, пишет агентство Bloomberg.Кулеба 4 августа начал турне по Африке, в рамках которого уже посетил Малави и Замбию. В ходе визита в Маврикию он подверг критике решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной. "Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, подводит нас к выводу о том, что это скоординированные меры (по изоляции Украины)", - приводит агентство слова главы украинского МИД.Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве дипотношений с Киевом. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

https://ria.ru/20240807/oon-1964732563.html

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в мире, киев, африка, дмитрий кулеба