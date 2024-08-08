https://ria.ru/20240808/kuban-1964911759.html

Житель Кубани получил 6 лет колонии за издевательства над приемным сыном

Житель Кубани получил 6 лет колонии за издевательства над приемным сыном - РИА Новости, 08.08.2024

Житель Кубани получил 6 лет колонии за издевательства над приемным сыном

Суд назначил 6 лет колонии общего режима жителю Краснодарского края, который бил и приковывал на цепь к батарее приемного сына с особенностями ментального... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:19

2024-08-08T13:19

2024-08-08T13:19

происшествия

россия

краснодарский край

усть-лабинский район

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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Суд назначил 6 лет колонии общего режима жителю Краснодарского края, который бил и приковывал на цепь к батарее приемного сына с особенностями ментального здоровья, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. По данным СУСК РФ по Кубани, на воспитании в семье фигуранта находился несовершеннолетний мальчик, имеющий особенности ментального здоровья. За баловство, непослушание и питание без спроса мужчина бил ребёнка и применял психологическое насилие, а также незаконно лишал мальчика свободы, надевая ему на ногу цепь и приковывая к батарее в доме. В феврале 2023 года ребенок смог убежать и был обнаружен местными жителями во дворе своего дома в станице Тенгинской Усть-Лабинского района с закрепленной на голени металлической цепью. "Усть-Лабинским районным судом оглашен приговор в отношении Сергея Морозова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 ("Истязание" - ред.) и п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего" - ред.). Морозову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что в судебном заседании подсудимый не признал вину. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240723/ural-1961414896.html

https://ria.ru/20240627/sakhalin-1955888033.html

россия

краснодарский край

усть-лабинский район

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происшествия, россия, краснодарский край, усть-лабинский район