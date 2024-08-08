https://ria.ru/20240808/kriminal-1964714082.html

"Дело попытались замять". Что учинили подростки на Урале

"Дело попытались замять". Что учинили подростки на Урале - РИА Новости, 08.08.2024

"Дело попытались замять". Что учинили подростки на Урале

В Екатеринбурге вынесли приговор троим подросткам, обвиняемым в сексуальном насилии над учениками закрытого спецучреждения. На скамье подсудимых также оказалась РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:00

2024-08-08T08:00

2024-08-08T13:51

происшествия

свердловская область

екатеринбург

игорь мороков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Екатеринбурге вынесли приговор троим подросткам, обвиняемым в сексуальном насилии над учениками закрытого спецучреждения. На скамье подсудимых также оказалась директор. Однако далеко не все довольны вердиктом. О громкой истории — в материале РИА Новости.Карт-бланшВесной прошлого года 13-летний ученик сбежал из спецшколы № 124 и, добравшись до дома, поделился с родителями шокирующими подробностями. По его словам, более взрослые парни на протяжении нескольких месяцев издевались над младшими.В школу сразу нагрянули проверяющие и сотрудники СК. Выяснилось, что на собрании один из воспитателей предложил ученикам самим разобраться с провинившимся 12-летним однокашником. Дословно педагог заявил: теперь мальчика можно "зачуханить"."Ничего более конкретного не было, поэтому следователи и не смогли обвинить воспитателя, — объясняет РИА Новости адвокат потерпевшего Георгий Краснов. — Однако он дал подросткам карт-бланш".В итоге установили, что потерпевших — двое, а эпизодов насилия, в том числе сексуального, — десять. Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям УК: 132-й — "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего" и 293-й — "Халатность".Под подозрение попали несколько 16-летних воспитанников и директор учебного заведения Наталья Поддубная. Двоих подростков задержали. Одного по решению суда отправили за решетку, второго оставили под подпиской о невыезде. Впрочем, через полгода тот нарушил условия и его тоже препроводили в СИЗО.Третий подозреваемый, как выяснили сотрудники СК, сбежал еще пару месяцев назад. Его вскоре нашли и также взяли под стражу. Поддубную же на время расследования отстранили от должности. Остальных сотрудников, включая "организатора" собрания, привлекли к делу как свидетелей.Сложные подросткиВсе это вызвало широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию ответственных за работу с детьми. Пока адвокаты добивались перевода потерпевших из спецшколы, ее посетил уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков.По словам Краснова, омбудсмен потом заявил, что ничего страшного не произошло.Попытка защитить воспитателей еще больше возмутила общественность. "Конечно, в такие учреждения попадают очень сложные подростки, ранее совершившие различные преступления, — поясняет РИА Новости адвокат второго потерпевшего ребенка Олеся Бортникова. — По статистике, большинство из них потом попадают в колонии. Работать с ними очень трудно, но это не отменяет ответственности за подобные инциденты".Учитывая, что в 124-й спецшколе было всего около 20 человек, СК пришел к выводу, что директор была в курсе происходящего, однако всячески это скрывала. Поддубная же уверяла, что ничего не знала, иначе "немедленно приняла бы необходимые меры"."Единственное, что она сделала, — выпустила одного из подростков, который издевался, из спецучреждения. Видимо, решила таким образом замять историю (сама Поддубная это неоднократно отрицала. — Прим. ред.). В целом же в спецшколе царил бардак: дети курили, имели сотовые телефоны, хотя это запрещено. Причем проносили их сами сотрудники", — добавляет Бортникова.Разное наказаниеНа днях Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал троих подростков виновными в сексуальном насилии. Двоих приговорили к девяти годам колонии, одного — к семи (максимальное наказание для несовершеннолетних по этой статье — десять лет). Также суд обязал выплатить потерпевшим по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.Преступники же все отрицают и твердят, что ничего противозаконного не делали. Во время оглашения вердикта они вели себя вызывающе: улыбались, шутили и всячески демонстрировали полное отсутствие раскаяния.До этого к 11 месяцам исправительных работ приговорили Наталью Поддубную. Кроме того, ей на два года запретили занимать руководящие должности в госучреждениях. На суде она свою позицию не изменила.Общаться с местными журналистами экс-директор отказалась. В беседе с корреспондентом РИА Новости ее адвокат сказала, что они "не дают никаких комментариев по этому делу"."Вместе с прокуратурой мы обжаловали принятое решение, — говорит Бортникова. — Суд почему-то отказался взыскивать с нее деньги для моральной компенсации".По словам адвокатов, сейчас Поддубная работает учителем в одной из местных школ. Что касается остальных сотрудников спецучреждения, то уголовной ответственности они избежали — даже тот, кто устраивал собрания и призывал "чуханить". Правда, почти все так или иначе замешанные в этой истории оттуда уже уволились.Потерпевшие, уточняют адвокаты, теперь живут дома, ходят в обычные школы, занимаются в секциях и с помощью психолога стараются забыть о случившемся.

https://ria.ru/20240731/kriiminal-1962932285.html

https://ria.ru/20240719/proisshestviya-1960518696.html

https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html

свердловская область

екатеринбург

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, свердловская область, екатеринбург, игорь мороков, следственный комитет россии (ск рф)