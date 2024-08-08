https://ria.ru/20240808/krasnov-1965011566.html

Краснов поручил уделить особое внимание эвакуации жителей Курской области

Краснов поручил уделить особое внимание эвакуации жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Краснов поручил уделить особое внимание эвакуации жителей Курской области

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил особое внимание уделять вопросам эвакуации мирных граждан из опасных районов Курской области в связи вторжением... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:15

2024-08-08T18:15

2024-08-08T18:15

россия

курская область

игорь краснов

андрей иванов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил особое внимание уделять вопросам эвакуации мирных граждан из опасных районов Курской области в связи вторжением ВСУ в регион, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "Генпрокурор России распорядился уделять особое внимание вопросам эвакуации мирных граждан из опасных районов региона, обеспечения всем необходимым пунктов временного размещения (водо- и электроснабжение, качественное питание, лекарства и медикаменты) ", - сказал Иванов. По его словам, по требованию Краснова, открыта горячая линия для оперативного реагирования на обращения жителей приграничных районов. Организован мониторинг ситуации с перечислением социальных выплат, пенсий, восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости.

https://ria.ru/20240807/sk-1964639138.html

россия

курская область

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россия, курская область, игорь краснов, андрей иванов, вооруженные силы украины