https://ria.ru/20240808/krasnov-1965011566.html
Краснов поручил уделить особое внимание эвакуации жителей Курской области
Краснов поручил уделить особое внимание эвакуации жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Краснов поручил уделить особое внимание эвакуации жителей Курской области
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил особое внимание уделять вопросам эвакуации мирных граждан из опасных районов Курской области в связи вторжением... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:15
2024-08-08T18:15
2024-08-08T18:15
россия
курская область
игорь краснов
андрей иванов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил особое внимание уделять вопросам эвакуации мирных граждан из опасных районов Курской области в связи вторжением ВСУ в регион, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "Генпрокурор России распорядился уделять особое внимание вопросам эвакуации мирных граждан из опасных районов региона, обеспечения всем необходимым пунктов временного размещения (водо- и электроснабжение, качественное питание, лекарства и медикаменты) ", - сказал Иванов. По его словам, по требованию Краснова, открыта горячая линия для оперативного реагирования на обращения жителей приграничных районов. Организован мониторинг ситуации с перечислением социальных выплат, пенсий, восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости.
https://ria.ru/20240807/sk-1964639138.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, игорь краснов, андрей иванов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Игорь Краснов, Андрей Иванов, Вооруженные силы Украины
Краснов поручил уделить особое внимание эвакуации жителей Курской области
Глава ГП РФ поручил уделить особое внимание эвакуации жителей Курской области
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил особое внимание уделять вопросам эвакуации мирных граждан из опасных районов Курской области в связи вторжением ВСУ в регион, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"Генпрокурор России распорядился уделять особое внимание вопросам эвакуации мирных граждан из опасных районов региона, обеспечения всем необходимым пунктов временного размещения (водо- и электроснабжение, качественное питание, лекарства и медикаменты) ", - сказал Иванов.
По его словам, по требованию Краснова, открыта горячая линия для оперативного реагирования на обращения жителей приграничных районов. Организован мониторинг ситуации с перечислением социальных выплат, пенсий, восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости.