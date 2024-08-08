Рейтинг@Mail.ru
В красноярской прокуратуре рассказали подробности ДТП с большегрузом - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 08.08.2024 (обновлено: 14:41 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/krasnojarsk-1964809286.html
В красноярской прокуратуре рассказали подробности ДТП с большегрузом
В красноярской прокуратуре рассказали подробности ДТП с большегрузом - РИА Новости, 08.08.2024
В красноярской прокуратуре рассказали подробности ДТП с большегрузом
Погибшие в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края ехали с похорон 20-летнего погибшего в ДТП со скорой помощью в том же районе, сообщает... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T06:39
2024-08-08T14:41
происшествия
красноярский край
боготольский район
ачинск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964697273_0:69:1145:713_1920x0_80_0_0_a42381978906a90e13e1fd35c01bed74.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Погибшие в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края ехали с похорон 20-летнего погибшего в ДТП со скорой помощью в том же районе, сообщает прокуратура Красноярского края. В среду на 622-м километре автодороги Р-255, двигаясь в сторону Ачинска, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом Scania. В иномарке находились пять человек, в том числе водитель. Они погибли на месте происшествия. &quot;Выяснилось, что (погибшие. — Прим. ред.) ехали домой с похорон 20-летнего водителя, который погиб во время недавнего ДТП со скорой помощью в том же районе 4 августа. &lt;…&gt; Новая авария произошла при аналогичных условиях всего за 30 километров от ДТП с их другом&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что в иномарке находились 19-летний водитель и его четыре пассажира: 16-летний подросток и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года. Ранее в субботу на 591-м километре на трассе Р-255 "Сибирь" 20-летний молодой человек без прав за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной УАЗ. В УАЗе ехала бригада медиков. В результате ДТП погибли виновник аварии, водитель и фельдшер скорой помощи, пострадал 18-летний пассажир ВАЗа.
https://ria.ru/20240807/dtp-1964656085.html
красноярский край
боготольский район
ачинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964697273_0:0:1145:860_1920x0_80_0_0_c26abfda192316ebb1193d4f2e0a1795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, боготольский район, ачинск, ульяновский автомобильный завод (уаз), toyota corolla
Происшествия, Красноярский край, Боготольский район, Ачинск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Toyota Corolla
В красноярской прокуратуре рассказали подробности ДТП с большегрузом

Пять погибших в ДТП под Красноярском ехали с похорон погибшего в ДТП со скорой

© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП в Боготольском районе Красноярского края
На месте ДТП в Боготольском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Погибшие в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края ехали с похорон 20-летнего погибшего в ДТП со скорой помощью в том же районе, сообщает прокуратура Красноярского края.
В среду на 622-м километре автодороги Р-255, двигаясь в сторону Ачинска, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом Scania. В иномарке находились пять человек, в том числе водитель. Они погибли на месте происшествия.
«

"Выяснилось, что (погибшие. — Прим. ред.) ехали домой с похорон 20-летнего водителя, который погиб во время недавнего ДТП со скорой помощью в том же районе 4 августа. <…> Новая авария произошла при аналогичных условиях всего за 30 километров от ДТП с их другом", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в иномарке находились 19-летний водитель и его четыре пассажира: 16-летний подросток и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года.
Ранее в субботу на 591-м километре на трассе Р-255 "Сибирь" 20-летний молодой человек без прав за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной УАЗ. В УАЗе ехала бригада медиков. В результате ДТП погибли виновник аварии, водитель и фельдшер скорой помощи, пострадал 18-летний пассажир ВАЗа.
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области
7 августа, 14:43
 
ПроисшествияКрасноярский крайБоготольский районАчинскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала