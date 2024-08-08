https://ria.ru/20240808/krasnojarsk-1964809286.html

В красноярской прокуратуре рассказали подробности ДТП с большегрузом

В красноярской прокуратуре рассказали подробности ДТП с большегрузом - РИА Новости, 08.08.2024

В красноярской прокуратуре рассказали подробности ДТП с большегрузом

Погибшие в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края ехали с похорон 20-летнего погибшего в ДТП со скорой помощью в том же районе, сообщает... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T06:39

2024-08-08T06:39

2024-08-08T14:41

происшествия

красноярский край

боготольский район

ачинск

ульяновский автомобильный завод (уаз)

toyota corolla

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КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Погибшие в ДТП с большегрузом в Боготольском районе Красноярского края ехали с похорон 20-летнего погибшего в ДТП со скорой помощью в том же районе, сообщает прокуратура Красноярского края. В среду на 622-м километре автодороги Р-255, двигаясь в сторону Ачинска, водитель легкового автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым транспортом Scania. В иномарке находились пять человек, в том числе водитель. Они погибли на месте происшествия. "Выяснилось, что (погибшие. — Прим. ред.) ехали домой с похорон 20-летнего водителя, который погиб во время недавнего ДТП со скорой помощью в том же районе 4 августа. <…> Новая авария произошла при аналогичных условиях всего за 30 километров от ДТП с их другом", — говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что в иномарке находились 19-летний водитель и его четыре пассажира: 16-летний подросток и три девушки в возрасте от 18 лет до 21 года. Ранее в субботу на 591-м километре на трассе Р-255 "Сибирь" 20-летний молодой человек без прав за рулем легкового автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной УАЗ. В УАЗе ехала бригада медиков. В результате ДТП погибли виновник аварии, водитель и фельдшер скорой помощи, пострадал 18-летний пассажир ВАЗа.

https://ria.ru/20240807/dtp-1964656085.html

красноярский край

боготольский район

ачинск

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происшествия, красноярский край, боготольский район, ачинск, ульяновский автомобильный завод (уаз), toyota corolla